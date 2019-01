Neuer Stadionname: So heißt die Hoffenheim-Arena ab der Rückrunde

Die TSG 1899 Hoffenheim geht mit einem neuen Namen in die Rückrunde. Gemeint ist hierbei jedoch kein Spieler, sondern eine Spielstätte. Im Januar 2009 eröffnet, erhielt das Hoffenheimer Stadion zwei Jahre später den Namen Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Inzwischen steht fest: Nach siebeneinhalb Jahren müssen sich die Fans des Bundesligisten an einen neuen Stadionnamen gewöhnen.

Nach siebeneinhalb Jahren: Namenssponsor Wirsol verabschiedet sich aus der Sinsheimer Arena

Am Mittwoch, also zwei Tage vor dem Rückrundenauftakt zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München (18.01., 20.30 Uhr), soll im Rahmen einer Pressekonferenz die offizielle Verkündung erfolgen. Damit sind dann die Tage von Energiedienstleister Wirsol als Namenssponsor der Sinsheimer Arena gezählt.

Der neue Schriftzug wurde bereits am Stadion angebracht. Wer in Hoffenheim ein Bundesligaspiel besuchen möchte, muss sich ab sofort auf den Weg in Richtung PreZero-Arena begeben. Bei der Firma PreZero handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm, zu der unter anderem die Ketten Lidl und Kaufland gehören. ProZero ist für die Entsorgung von Abfällen zuständig.