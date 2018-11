Champions League im Liveticker mit der TSG Hoffenheim, Real Madrid und Juventus Turin

Die TSG 1899 Hoffenheim hat trotz der schwierigen Ausgangslage die Hoffnung auf den Achtelfinal-Einzug in der Champions League noch nicht aufgegeben. Das bekräftigte Abwehrspieler Ermin Bicakcic vor dem vorletzten Gruppenspiel gegen Schachtjor Donezk am Dienstag (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ). „Wir glauben alle daran, das Maximum rauszuholen. Erstmal gilt's, den ersten Schritt zu machen - der wäre morgen mit einem Dreier gesetzt“, sagte der bosnische Nationalspieler.

Juventus Turin will den ersten Platz in der Gruppe H verteidigen. Der italienische Meister trifft im Heimspiel auf den FC Valencia. Verfolger Manchester United trifft im Old Trafford auf Young Boys Bern. In der Gruppe G steht Real Madrid nur aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Spitze. Die AS Roma kann im eigenen Stadion am aktuellen Krisen-Klub aus Spanien vorbeiziehen.