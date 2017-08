Hoffenheim weggenagelt: Liverpool zieht in Champions League ein

Anzeige

Eine knappe halbe Stunde war gespielt im berühmten Stadion an der Anfield Road, als die Fans der TSG Hoffenheim noch einmal Hoffnung schöpften. Im Playoff-Rückspiel um die Qualifikation zur Champions League war der Bundesligist in der Anfangsphase gnadenlos überrannt worden vom FC Liverpool, der deutsche Nationalspieler Emre Can mit seinen beiden Toren in der elften und 21. Minute sowie Angreifer Mohamed Salah in der 19. Minute hatten die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit drei Toren in Führung gebracht, doch in der 29. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Mark Uth das 1:3 aus Sicht der TSG Hoffenheim.

Kampflos wollte sich das Team also nicht geschlagen geben. „Jetzt geht’s los! Jetzt geht’s los!“, brüllten Hoffenheims Fans. Doch damit lagen sie falsch. Nach der durchaus achtbaren 1:2-Niederlage im Hinspiel ging das Rückspiel krachend verloren. 2:4 stand es nach 90 Minuten im Stadion an der Anfield Road aus Sicht der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann.

Liverpool: Champions-League-Comeback nach drei Jahren

Der FC Liverpool kehrt damit nach drei Jahren in die Champions League zurück. Er ist nach den beiden Vereinen United und City aus Manchester und den Londoner Vertretern Chelsea und Tottenham das fünfte englische Team, das in dieser Saison in der Königsklasse vertreten ist. Auch im 19. Europokalspiel im eigenen Stadion gegen einen deutschen Gegner blieb der Klub ungeschlagen. Die TSG Hoffenheim muss wegen einer dramatisch misslungenen Anfangsphase in der Europa League weitermachen. Die Mannschaft hatte sich Respekt erarbeitet im Hinspiel, doch in Liverpool wurde sie phasenweise vorgeführt und musste einsehen, dass sie für die Champions League noch noch gemacht ist.

Trainer Nagelsmann brachte wie schon beim Bundesliga-Start am Wochenende gegen Bremen den 19 Jahre jungen Mittelfeldspieler Dennis Geiger von Beginn an. Ein mutiges Unterfangen, typisch für den Hoffenheimer Übungsleiter. Er hatte am Tag vor der Partie erklärt, dass er immer noch an der Weiterkommen seiner Elf glaube, trotz der Niederlage im Hinspiel, und dass er dem Duell im mythische Stadion in Liverpool nicht mit Ehrfurcht entgegen sehe, sondern voller Freude. Diese Vorfreude verflog allerdings schnell.

Klopps Mannschaft spielte von Beginn an mit einem irrsinnigem Tempo und kam schon in den ersten zehn Minuten zu besten Chancen durch Salah und Sadio Mané. Cans 1:0 gingen dann ein Hoffenheimer Ballverlust im Spielaufbau und eine hübsche Hacken-Ablage von Mané voraus. Kapitän Kevin Vogt fälschte Cans Schuss unhaltbar für Torwart Oliver Baumann ab. Salahs 2:0 und Cans 3:0 fielen jeweils nach starker Vorarbeit des ehemaligen Hoffenheimers Roberto Firmino.

Hoffenheim vergibt viele Chancen

Liverpool schaltete danach ein paar Gänge zurück und ließ den Gast aus der Bundesliga ins Spiel kommen, zumindest ein bisschen. Man muss Nagelsmanns Mannschaft zu Gute halten, dass sie sich nicht aufgab, trotz der aussichtslosen Lage. Serge Gnabry verpasste das Tor freistehend knapp, Uth gelang nach einer Vorlage von Sandro Wagner immerhin der Treffer zum 1:3, und kurz vor der Pause hatte der Angreifer eine weitere gute Chance. Liverpools Torwart Simon Mignolet parierte seinen Schuss aufs kurze Eck.

Nach dem Wechsel war es wieder Uth in der 56. Minute, der es verpasste, das Ergebnis für Hoffenheim etwas angenehmer zu gestalten. An den Kräfteverhältnissen gab es weiter keine Zweifel. Denn auch Liverpool hatte beste Chancen. Georginio Wijnaldum in der 54. Minute und und Mané in der 58. und 60. Minute scheiterten an Baumann. Es sagte viel über das Spiel aus, dass der Torwart Hoffenheims bester Mann war. Firminos Treffer zum 4:1 in der 63. Minute konnte er allerdings nicht mehr verhindern. Der ehemaliger Hoffenheimer krönte seine herausragende Leistung mit einem Treffer und raubte seinem ehemaligen Arbeitgeber die letzten Hoffnungen. Wagners Tor zum Endstand änderte nichts mehr.

