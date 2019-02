Kommentar zum Pyro-Vorstoß von Bernd Hoffmann: Der HSV-Boss setzt ein wichtiges Zeichen!

Eine Straftat als Teil der Fankultur in Deutschland zu bezeichnen, ist sicherlich gewagt. Doch genau das tut Bernd Hoffmann. Der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV behauptet sinngemäß, dass Pyrotechnik in Stadien nun mal dazugehört. Aus diesem Grund fordert er ein Umdenken: Bengalos & Co. sollen legalisiert werden. Die Frage ist nur: in welcher Form?