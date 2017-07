Höhen und Tiefen im Sommercamp von RB Leipzig

Anzeige

Seefeld. Eine Einheit noch auf dem Rasen in Seefeld, am Freitagmittag hob der Flieger dann von Innsbruck nach London ab. Dort misst sich RB Leipzig am Wochenende beim internationalen Vorbereitungsturnier mit dem FC Sevilla sowie Benfica Lissabon und verkürzte deshalb das Trainingslager in Tirol um drei Tage. Ein Rückblick auf den wichtigsten Teil der Vorbereitung des Champions-League-Neulings.

Trainingsplatz: Der Rasen war trotz des vielen Regens in einem top Zustand, wie Sportdirektor Rangnick betonte. Dafür gab es ringsherum einige Unannehmlichkeiten: Bagger auf der Baustelle nebenan sorgten für viel Lärm. Eine Webcam des Wintersportorts zeigte das Training ungewollt live im Internet. Deshalb zog RB zum geheimen Üben auf einen anderen Platz um. Zudem gab es keine Toilette am Trainingsgelände, ein Spieler musste in höchster Not in einer abgelegenen Ecke am Zaun pinkeln. Champions-League-Umfeld sieht anders aus.

Hotel: Die Unterkunft bot dem Vizemeister perfekte Bedingungen, denn er hatte das riesige Luxushotel ganz für sich allein. „Das sorgt noch einmal für ein ganz anderes Energielevel, weil man seine Ruhe hat“, sagte Rangnick. Spa-Bereich, Kraftraum, Balkone mit Blick in die Berge, Billiardtisch – es gab alles, was das Profiherz begehrt. Nur in einer Nacht wurde der heilige Schlafe durch einen Feueralarm gestört – es war zum Glück ein Fehlalarm.

Integration Neuzugänge: „Wir haben mit den sechs neuen Spielern sehr viel gearbeitet, auch individuell mit Videos, um ihnen unsere Philosophie schnell nahe zu bringen. Das ist nicht so einfach, da merkt man schon, dass im Stellungsspiel noch ein paar Defizite sind. Aber das dauert ein bisschen, weil wir sehr genau und akribisch sind“, sagt Hasenhüttl. Der Coach meint, dass die Neuen die taktischen Vorgaben vom Kopf her sehr gut annehmen. Rangnick betonte den Vorteil zur vergangenen Saison, dass der Kader früh komplett beisammen ist.

Eintauchen - in die Welt der Roten Bullen! 🔴⚪ Eintauchen - in die Welt der Roten Bullen! 🔴⚪ (Teil 3) Unser Trainingslager in Seefeld neigt sich dem Ende zu. Zusammenhalt und Wir-Gefühl in unserem Team sind überragend! 🔝👌🏻👍 Wir haben sooo Bock auf die neue Saison! 🤗 ___________ 🎥 Oinkfilm 🎧 Ali As 🏔 NIDUM Casual Luxury Hotel #RBLinSeefeld #Teamspirit #DieRotenBullen Geplaatst door RB Leipzig op donderdag 27 juli 2017

Größter Aufreger: Naby Keita hat sich mit seinem derben Revanchefoul an Diego Demme nicht gerade Freunde in der Mannschaft gemacht – das war vor allem an den heftigen Reaktionen der Mitspieler direkt danach zu sehen. Der heiß umworbene Guineer zeigte im Testspiel gegen Konyaspor eine überzeugende Antwort auf dem Platz. Bleibt für die Mannschaft zu hoffen, dass ihm die Millionen-Angebote aus England nicht zu Kopf steigen.

Ausblick: Noch zwei Wochen bis zur ersten Runde im DFB-Pokal (Sechstligist Dorfmerkingen), in drei Wochen steigt die erste Bundesligapartie auf Schalke. „Wir sind genau dort, wo wir sein wollen. Natürlich fehlt noch die letzte Frische, aber man merkt bei den Spielformen, dass die Handlungsschnelligkeit und die Sicherheit am Ball steigt“, sagt Hasenhüttl. Größter Wermutstropfen: Mit Marvin Compper, Diego Demme, Timo Werner und Marcel Sabitzer zogen sich vier Stammspieler in Tirol leichte Verletzungen zu. Compper und Sabitzer können bereits in London wieder spielen. Spätestens Mitte nächster Woche, am Montag und Dienstag bekommt die Mannschaft frei, sollen alle wieder dabei sein.

