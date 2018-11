"Höhepunkte der Saison": Indianer Morczinietz vor dem Hannover-Derby (Interview)

Nein. Ein Derby will man auf gar keinen Fall verlieren. Schön für uns aus Indians-Sicht: In der vergangenen Saison haben wir mit vier Siegen aus fünf Derbys richtig zugelangt.

Natürlich sind diese Spiele die Höhepunkte der Saison - auch wenn der Hype, vor allem unter den Zuschauern, in den ersten Jahren noch größer war. Zuletzt gab es vielleicht zu viele Spiele gegeneinander. Aber die Partien an Weihnachten 2017 waren natürlich richtig geil.

Das ist wirklich eine krasse Statistik. Weil es nicht an einer stressigen Anfahrt liegen kann, ist es wohl alles reine Kopfsache, wenn die Gastmannschaft nicht von Beginn an bereit ist. In der DEL beispielsweise ist der Heimvorteil nicht so entscheidend, da gibt es zwischen Köln und Düsseldorf genug Auswärtssiege.

Natürlich macht es grundsätzlich mehr Spaß, wenn man gegen einen starken Gegner spielt. Das ist im Derby der Fall. Auch bei den Spielen in Tilburg ist die Motivation besonders groß, weil man sich mit den besten Spielern der Liga messen und seinen eigenen Leistungsstand erkennen kann. Jedoch ist eben die Gefahr, dass man Gegner wie Preussen oder Falken zu leicht nimmt - und genau diese Punkte fehlen dann in der Endabrechung.

Info zur Person

Andreas Morczinietz wurde im 11. März 1978 im bayrischen Wolfratshausen geboren. Er bestritt insgesamt 613 Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). In der höchsten deutschen Klasse war er für die Augsburg Panther, Kölner Haie, Hannover Scorpions und Grizzly Adams Wolfsburg aktiv. Der frühere Nationalspieler spielte von 2013 bis 2016 für die Scorpions in der Oberliga, seit 2017 ist er Indianer. In der Saison 2016/2017 bestritt er eine Saison für den ESC Wedemark, der am Ende jener Spielzeit mit den in Langenhagen beheimateten Hannover Scorpions fusionierte. Damit ist er einer der wenigen hannoverschen Eishockey-Spieler, die für alle drei Teams der Region im Einsatz waren.