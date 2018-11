Holland gegen Frankreich live im Stream und im TV schauen

Live im Stream und im TV: So seht Ihr Holland gegen Frankreich in der Nations League auch kostenlos!

Ist der Abstieg der deutschen Nationalmannschaft aus Gruppe A der UEFA Nations League noch vermeidbar? Fast alles hängt dabei von der Partie Holland gegen Frankreich am Freitag (20.45 Uhr) in Rotterdam ab. Ein Sieg der Elftal und ein Unentschieden im direkten Duell am Montag würden „Die Mannschaft“ in die Gruppe B befördern, Deutschland braucht also Schützenhilfe von Weltmeister Frankreich, um sich vor dem letzten Spiel gegen Holland in Gelsenkirchen noch eine Chance auszurechnen.

Internationale Pressestimmen zur Deutschland-Pleite gegen Holland Die internationale Presse geht mit Deutschland nach der 0:3-Pleite gegen Holland hart ins Gericht. Das sind die Pressestimmen zum DFB-Debakel. Klickt euch durch! © imago Eine gewisse Schadenfreude ist den englischen Medien nicht abzusprechen: Die "Daily Mail" schreibt von einem "bemitleidenswerten Deutschland". Holland habe Deutschland, das sich nun im Abstiegskampf in der Nations League befindet, zum "Schwert geführt", also umgangssprachlich umgebracht. © Screenshot Die englische Boulevardzeitung "Sun" lobt Liverpool-Star Virgil van Dijk, der das Tor zum 1:0 erzielt hatte. Er und der Torschütze zum 2:0, Memphis Depay, hätten nun "noch mehr Druck auf Joachim Löw" ausgeübt. © Screenshot Die holländische Zeitung "Telegraaf" ist euphorisch: "Das junge Team von Koeman erringt historischen Sieg." Holland habe Deutschland aus der Arena gefegt. © Screenshot "Oranje hat einen schönen Abend mit einem historischen Sieg gegen Deutschland erlebt", schreibt die holländische Zeitung "de Volkskrant". © Screenshot Die französische Zeitung "L'Equipe" ist direkt: "Schwarzer Tag für Deutschland in Amsterdam." © Screenshot "France Football" schreibt: "Deutschland fällt hart in Holland." © Screenshot Auch die Italiener von der "Gazzetta dello Sport" gehen mit der DFB-Elf hart ins Gericht: "Holland zeigt, wie schwach Deutschland ist: Jetzt und in der Vergangenheit." © Screenshot Die "Corriere dello Sport" wird ebenfalls deutlich: "Show von Holland: Deutschland wird gedemütigt." © Screenshot Die spanische "Marca" zeigt sich kreativ: "Die neuen Tulpen überrollen Deutschland." © Screenshot Heftige Zeile von der spanischen "AS": "Holland zerstört Deutschland." © Screenshot Die Österreicher von der "Kronen-Zeitung" greifen nach der Pleite die Kritik von ZDF-Experte Oliver Kahn auf. © Screenshot Der Schweizer "Blick" schreibt von einer "Schmach" gegen Holland. © Screenshot Die "Bild" schreibt von einer "schlimmen Pleite" und bereits vom Abstieg aus der Nations League. © Screenshot Die "SportBild" bedient sich des Klassikers "Holland in Not" - dreht den Spruch allerdings: "DFB-Elf gegen Holland in Not". © Screenshot Die "Frankfurter Allgemeine" unterstreicht, dass sich Deutschland in Abstiegsgefahr befindet - und schreibt von einem "Rückschlag für die deutsche Nationalmannschaft". © Screenshot Auch "Spiegel Online" schreibt von einem "Debakel" gegen Holland. Zitat: "Was für eine Niederlage." © Screenshot

Die Stimmung bei den Holländern ist nach dem überraschenden 3:0-Erfolg im Oktober gegen Deutschland gut. Selbst der Gruppensieg ist für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman noch drin. „Schön, dass das Vertrauen in die Mannschaft wieder da ist“, freute sich Koeman beim Abschlusstraining am Donnerstag in Zeist. Die Bedenken vieler Holländer, so der Europameister von 1988, in dieser starken Gruppe mit Frankreich und Deutschland zu scheitern, habe sein Team großartig zerstreut. Der 55-Jährige dämpft vor dem Duell mit dem Weltmeister dennoch die Erwartungen: „So einfach wird es nicht sein.“ Klar ist: Selbst wenn Oranje gegen die „Equipe tricolore“ Punkte liegen lässt, reicht am kommenden Montag in der Veltins Arena ein Remis, um die Finalrunde im Sommer 2019 zu spielen.

Nach dem Holland-Debakel: Auf diese Spieler sollte Löw jetzt verzichten Manuel Neuer: Den DFB-Kapitän auf die Bank zu setzen, wäre das wohl stärkste Zeichen! Ein Zeichen für einen echten Neustart. Neuer leistete sich am Samstagabend beim 0:1 durch Virgil van Dijk einen kapitalen Bock. Zuletzt zeigte er immer wieder schwankende Leistungen, und mit dem FC Bayern steckt er ebenfalls in der Krise. Schon während der WM in Russland kritisierten viele die Entscheidung von Löw, den zuvor acht Monate verletzten Torhüter trotz fehlender Spielpraxis aufzustellen - Löw tat es trotzdem. Doch mit Marc-André ter Stegen scharrt ein Torwart von Weltklasseformat weiter mit den Hufen. Argumente, die unumstrittene Nr.1 des FC Barcelona in den Kasten zu stellen, gibt es genug. © imago/Contrast Mats Hummels: Er kritisierte nach der Pleite in Amsterdam vor allem die DFB-Offensive, dabei war er selbst längst nicht über jeden Zweifel erhaben. Die Defensive um Anführer Hummels wirkte anfällig und wenig spritzig. Der Bayern-Star eckt weiter an, in der Mannschaft kommt das alles andere als gut an. Seine Analyse zum Spiel gegen die Niederlande verwirrte zudem ganz Fußball-Deutschland: "Wir haben 0:3 verloren, obwohl wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen." Anschließend kritisierte er via Twitter die Medien. Auch bei Hummels gäbe es genügend Gründe für eine Denkpause. © imago/MIS Thomas Müller: Nur mickrige zehn Treffer aus den letzten zwölf Länderspielen, die deutsche Offensive trifft nicht mehr. Und das war bereits während der WM so. Müller, der einst wie kein anderer in Deutschland für Torgefahr stand, ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst. Seinen letzten Treffer für das DFB-Team erzielte er im März 2018 gegen Spanien. Gegen die Niederlande durfte er über die rechte Offensivseite ran, tauchte in der 38. Minute völlig frei vorm gegnerischen Gehäuse auf, doch er verzog. Sogar Löw gab nachher zu, dass Müller so eine Chance "normalerweise macht. Aber ihm fehlt momentan auch die Selbstverständlichkeit." Die eingewechselten Leroy Sané und Julian Brandt brachten in Amsterdam frischen Wind und sind beide durchaus Alternativen zu Krisen-Müller. © imago/DeFodi Mark Uth: Machte in Amsterdam sein erstes Spiel für die Nationalmannschaft und wurde damit zum 100. Debütanten in der Ära Löw. Der Schalker lief viel, doch belohnte sich dafür nicht - von Torgefahr keine Spur. In der Bundesliga erzielte er für seinen neuen Verein noch keinen Treffer, ob im Nationalteam noch mehr dazu kommen, bleibt zu bezweifeln. Gegen Frankreich dürfte Timo Werner Löw wohl wieder im Sturmzentrum ran. © imago/Jan Huebner Emre Can: Der Profi von Juventus Turin wurde von Löw nicht für die WM in Russland nominiert. In Amsterdam stand er aber überraschend direkt in der Startelf, obwohl der Mittelfeldspieler erst für den angeschlagenen Leon Goretzka nachnominiert wurde. Punkten konnte auch er nicht, fiel lediglich durch rustikales Einsteigen auf und brachte kaum Impulse nach vorne. In Halbzeit zwei war er nicht mehr zu sehen, wurde deshalb nach 57 Minuten ausgewechselt und sollte gegen Frankreich ersetzt werden. Erster Kandidat auf der Position ist Sebastian Rudy. © imago/Chai v.d. Laage

Dass der Vize-Weltmeister von 2010 die letzten beiden großen Turniere verpasst hat, ist ob dieser Aussichten in den Niederlanden fast schon vergessen. „Es geht wieder aufwärts“, jubelt die große niederländische Tageszeitung De Telegraaf. „Koeman lässt Oranje wieder ein bisschen strahlen“, lobt die Agentur ANP. Hertha-Youngster Javairô Dilrosun (20) steht zum ersten Mal im Kader.

Frankreich reicht gegen die Niederlande bereits ein Unentschieden, um sicher beim Finale im kommenden Juni dabei zu sein. Weltmeister-Trainer Didier Deschamps (50) muss in Rotterdam allerdings bewährte Stammkräfte ersetzen. So fallen Superstar Paul Pogba, Anthony Martial und Benjamin Mendy wegen Verletzungen aus. Deschamps nominierte Moussa Sissoko (Tottenham), Ferland Mendy (Olympique Lyon) und Alexandre Lacazette (Arsenal) nach. Lacazette ließ ihn jedoch im Stich. Dass der England-Profi nicht erschien, könnte für den Gladbacher Alassane Pléa eine Chance sein. Dem Bundesliga-Profi winkt ausgerechnet gegen die Holländer sein erstes Länderspiel.

Wie sehe ich Nations League: Holland gegen Frankreich im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt UEFA Nations League: Holland gegen Frankreich am Freitag ab 20.45 Uhr live und exklusiv im Stream. Kommentator ist Uli Hebel, als Experte mit dabei: Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 9,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es. DAZN-Neukunden erhalten einen Freimonat. Damit kann man UEFA Nations League: Holland gegen Frankreich live und kostenlos verfolgen. Wer das nicht möchte, muss sich nach Alternativen umsehen, die sich allerdings in einer rechtlichen Grauzone befinden. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

