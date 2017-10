Holland-Kolumne: Nur mit Deutschen fahr’n wir zur WM

Die Stimmung in Holland ist - mal wieder - am Boden. Denn die Nationalmannschaft ist gerade erst in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Russland 2018 gescheitert. Bart Vlietstra, Journalist der holländischen Zeitung "De Volkskrant", schreibt hier über seine Gefühlswelt.