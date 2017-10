Holstein fliegt im Winter in den Süden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seine Planungen für die Winterpause beendet. Schwerpunkt der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte wird das Trainingslager in La Manga/Spanien sein. Vom 8. bis zum 17. Januar werden die Störche dort hart arbeiten und auch zwei Testspiele bestreiten. Gegner und Zeitpunkt werden noch terminiert. „Das Trainingslager gehört zur wichtigsten Phase der Vorbereitung, daher haben wir uns für einen etwas längeren Aufenthalt als im Vorjahr entschieden. Die Trainingsbedingungen in Spanien sind optimal, die Witterungsbedingungen stabiler als im Winter in Deutschland“, so Holstein-Sportchef Ralf Becker, der sich selbst vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten gemacht hat.