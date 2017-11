Holstein Kiel: Aaron Seydel für U21 des DFB nominiert

Eine tolle Nachricht bekam Stürmer Aaron Seydel von Holstein Kiel vom DFB. Der 21-Jährige, der aktuell vom Bundesligisten Mainz 05 ausgeliehen ist, hat eine Einladung für die U21 des DFB erhalten. Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte den 1,99 m großen Angreifer für die EM-Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan am 9. November um 15 Uhr in Baku, sowie am 14. November um 17.30 Uhr in Ramat Gan gegen Israel. „Natürlich freue ich mich über die Einladung. Am Sonntag nach dem Spiel gegen Dresden fahre ich nach Frankfurt“, so Seydel, der bisher fünfmal in der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal gegen Mainz 05 für die Kieler Störche aufgelaufen ist.