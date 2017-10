Holstein Kiel: Ablenkung unerwünscht

Anzeige

Nein, kneifen muss sich Ralf Becker nicht beim Studium der Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga. Schließlich sind die 19 Punkte auf dem Konto des zweitplatzierten Aufsteigers Holstein Kiel nach neun Spieltagen kein Zufall oder gar Glück. Doch etwas überrascht ist der 47-jährige Geschäftsführer Sport der Störche schon. „Zu Beginn meiner Arbeit in Kiel im Juni 2016 hatten wir das klare Ziel Aufstieg definiert. Allerdings im Rahmen eines Dreijahres-Planes. Dass das jetzt so schnell geklappt hat, war nicht abzusehen. Über die Entwicklung sind wir alle natürlich total happy.“

Holstein Kiel stellt derzeit die beste Offensive der Liga

Mit 21 Toren stellt Holstein die stärkste Offensive der Liga. Nur Union Berlin (2001/02) hat bislang als Neuling nach neun Spielen mehr Treffer geschossen (23). Die elf Kieler Tore in den ersten vier Auswärtsspielen einer Saison sind derweil ebenso Zweitliga-Rekord wie die sechs Siege in diesem Zeitraum. Zudem haben sich die Kieler laut „Kicker“-Statistik ligaweit auch die meisten Möglichkeiten erarbeitet (83). Der 1. FC Heidenheim, am Sonntag (13.30 Uhr) als Tabellen-16. mit nur acht Zählern leicht kriselnder Gastgeber der Nordlichter, ließ dagegen die meisten gegnerischen Chancen zu (63).

Überbewerten mag Becker (38 Bundesliga-, 111 Zweitligaeinsätze als Spieler) diese beeindruckenden Zahlen nicht. „Das sind schöne Momentaufnahmen. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft, wir müssen immer weiter Gas geben“, so der KSV-Sportchef. Und doch wecken die jüngsten Erfolge Begehrlichkeiten. Auch Becker selbst ist in den Fokus anderer Klubs gerückt. Nicht zuletzt wegen der Verpflichtung von Cheftrainer Markus Anfang im August 2016 als Nachfolger von Karsten Neitzel und der Zusammenstellung des Kaders mit den Neuzugängen im vergangenen Winter und Sommer. „Wir haben unterschiedliche Typen in der Mannschaft. Aber alle wissen, dass sie voneinander abhängig sind. Es gibt eine wahnsinnige Akzeptanz untereinander. Niemand fühlt sich ungerecht behandelt. Das ist die Basis und sicher keine Selbstverständlichkeit“, sagt Becker.

Ebenfalls in den Notizblöcken höherklassiger Vereine dürfte der Name Anfang stehen. Für Becker kombiniert der Erfolgscoach im Verbund mit seinem Assistenten Tom Cichon in „hervorragender Weise“ die Erfahrung aus dessen Karriere als aktiver Profi mit dem Gefühl für die Spieler und der Vermittlung der Spielidee: „Wir sind weder eine reine Umschalt- noch eine reine Ballbesitzmannschaft. Es gibt nicht den einen Masterplan. Markus versucht immer, die richtige Strategie für den jeweiligen Gegner zu entwickeln. Das macht uns schwer ausrechenbar.“

Auf dem Feld bestimmen zurzeit Abwehrchef und Kapitän Rafael Czichos und Zweitliga-Top-Scorer Dominick Drexler (fünf Tore, vier Assists) maßgeblich die Richtung der Störche. Wo liegt die finanzielle Schmerzgrenze bei Anfragen beispielsweise aus der Bundesliga? „Wir kennen das Geschäft. Wir sind aber gut beraten, uns im Alltag nicht von diesen Themen ablenken zu lassen und uns auf unseren Job hier zu konzentrieren“, lautet Beckers ausweichende Antwort.

„Viele Spieler erleben bei uns gerade den Höhepunkt ihrer Karriere."

Wohl wissend, dass Branchenführer FC Bayern bereit ist, selbst für Peter Herrmann, Ex-Co-Trainer in Düsseldorf, 1,75 Millionen Euro Ablöse plus ein Schmerzensgeld in Höhe von 250 000 Euro für den Fall des Nicht-Aufstiegs der Fortuna zu zahlen. Beckers Konter: „Viele Spieler erleben bei uns gerade den Höhepunkt ihrer Karriere. Und das muss noch nicht das Ende sein. Die Jungs wissen die Situation zu schätzen, die wir ihnen bieten.“

Dass Holstein auf der Gegenseite nicht einsam auf der Insel der Glückseligkeit lebt, ist Becker überaus bewusst. Rund 3,5 Millionen Euro beträgt der Etat-Rückstand der Kieler auf die von der DF L mit zehn Millionen Euro bezifferten durchschnittlichen Personalkosten für einen Zweitligisten pro Saison. Ein Niveau, das auch die Störche mit Blick auf die mittelfristige Konkurrenzfähigkeit anstreben müssen.

