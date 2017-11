Holstein Kiel: Anfang ist Chance auf Tabellenspitze komplett egal

Das Ende der dritten Länderspielpause dieser Saison ist für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel der Auftakt der heißen Wochen bis Weihnachten. Am Sonnabend (13 Uhr) gastiert der Tabellenzweite im Top-Spiel beim Vierten 1. FC Nürnberg. Danach kommt es in direkter Folge zu den Heimpartien gegen den auf Rang fünf platzierten Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt sowie den aktuellen Liga-Primus Fortuna Düsseldorf. Zum Abschluss der Hinrunde müssen die Kieler zu Eintracht Braunschweig, beim Jahresabschluss zum SV Sandhausen.

Nur noch elf Zähler benötigen die bislang so sensationell durchs Bundesliga-Unterhaus fliegenden Störche bis zum Erreichen der magischen 40-Punkte-Marke, die als Messlatte für den Klassenerhalt fußballerisches Allgemeingut darstellt. Auf der Gegenseite lockt am Wochenende mit Auswärtssieg Nummer fünf sogar die Tabellenführung. Nämlich dann, wenn Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr) in Ingolstadt patzt.