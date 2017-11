Holstein Kiel: Atakan Karazor schaltet in den Angriffs-Modus

Konkurrenten Peitz und Kinsombi sind die Platzhirsche

Marvin Ducksch bot Hilfestellung

Viel Freizeit für derartige Exkursionen gibt es indes ob des eng getackteten Terminkalenders nicht. Ein Zustand, der sich so schnell nicht ändern dürfte. Schließlich ist Karazors Vertrag bei den Störchen bis zum 30. Juni 2020 datiert. Eine Laufzeit, die die Wertschätzung der Kieler Verantwortlichen für ihren Sommer-Neuzugang mit Perspektive belegt. Noch sind Routinier Peitz und der gleichaltrige David Kinsombi die Platzhirsche auf der „Sechs“. In einem Detail bewegt sich Karazor aber schon auf Augenhöhe mit dem 33-jährigen Peitz, der „Ag-

gressive Leader“ der Störche. In der vergangenen Saison kassierte Karazor in 29 Spielen der Regionalliga West 13 Gelbe Karten. „Ja, auch ich in bin auf dem Feld sehr emotional. Das kommt zwar bei den Schiedsrichtern nicht immer so gut an. Aber ein Zeichen zu setzen, ist für die Mannschaft manchmal richtig wichtig“, lautet Karazors Devise.