Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bleibt auch in der Länderspielpause fleißig. Cheftrainer Markus Anfang bat die Störche am Mittwoch bei Regen und Wind gleich zweimal zur Arbeit. Trotz der Gala beim 3:0-Heimerfolg gegen Bochum und dem Sprung auf Tabellenplatz zwei gab es keine freien Tage für die Profis des so famos in die Saison gestarteten Aufsteigers. Anfangs Credo: „Wir müssen uns alles hart erarbeiten. Wir haben keine Stammspieler, sondern nur Kaderspieler. Und wir müssen auch diejenigen, die zuletzt weniger Spielanteile bekamen oder neu bei uns sind, auf ein Top-Level bringen.“

Nicht bei den Trainingseinheiten dabei waren Kabinen-DJ und Innenverteidiger Dominik Schmidt (Hüft- und Oberschnekelprobleme) sowie Rechtverteidiger Patrick Herrmann (private Gründe). Am Freitag um 14 Uhr (Nachwuchsleistungszentrum Projensdorf) testet die KSV Holstein gegen den Drittligisten Werder Bremen II mit dem ehemaligen Störche-Kapitän Rafael Kazior ihre Form. Das nächste Zweitliga-Duell steigt am 15. Oktober (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim.