Wirbel um Bundesliga-Lizenz: So geht es bei Holstein Kiel jetzt weiter

1. Spieltag: Holstein Kiel startet mit einem Remis gegen den SV Sandhausen in die Zweitliga-Spielzeit. Sukuta-Pasu (14.) und Klingmann (35.) bringen die Gäste zunächst in Führung, später schlagen die Störche durch Lewerenz (75.) und Ducksch (90+5.) zurück.

2. Spieltag: Union Berlin und Holstein Kiel zelebrieren ein Fußballfest sondergleichen. In der ersten Hälfte fallen die Tore quasi im Minutentakt (0:1 Schindler (12.), 1:1 Kreilach (14.), 1:2 Petersen (Eigentor, 16.), 2:2 Skrzybski (24.), 3:2 Hedlung (27.), 3:3 Drexler (32.). Den Schlusspunkt zum 4:3 setzt Skrzybski im zweiten Spielabschnitt (52.).

3. Spieltag: Holstein Kiel fährt im Heimspiel gegen Fürth den ersten Dreier der laufenden Saison ein. Jürgen Gjasula (12.) bringt die Gäste zwar in Führung, doch die Störche feiern am Ende einen souveränen Sieg durch Tore von Ducksch (25.), Schmidt (32.) und Drexler (76.).

4. Spieltag: Holstein Kiel macht in Regensburg ein richtig gutes Spiel und siegt letzlich mit 2:1. Schindler (20.) und Ducksch (30.) treffen für die Störche, Knoll (43.) gelingt lediglich der Anschlusstreffer.

5. Spieltag: Holstein Kiel besiegt den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 und rückt erstmalig auf den dritten Tabellenplatz vor. Steven Lewerenz (44.) bringt die Störche zunächst in Führung, die die Roten Teufel durch Andersson (62.) zunächst noch ausgleichen können. Ein Eigentor von Stipe Vucur (90+3.) bringt den Störchen dann den Sieg ein.

6. Spieltag: Holstein Kiel entführt drei Punkte beim FC Erzgebirge Aue und übernimmt die Tabellenführung der Zweiten Fußball-Bundesliga. Alexander Mühling bringt die Störche früh in Front (12.), Marvin Ducksch legt zwei weitere Treffer nach (41./77.).

8. Spieltag: Beim Gastspiel in Duisburg zeigt Holstein-Torwart Kenneth Kronholm eine bärenstarke Leistung und in der Offensive präsentiert sich die Anfang-Elf überaus abgebrüht. Schindler (9.) und Drexler (73./88.) treffen für die Störche, dem MSV geling nur noch Ergebniskosmetik durch Fröde (90+2.).

9. Spieltag: Holstein Kiel geht durch ein Eigentor des Bochumers Riemann in Führung (22.), Czichos (42.) und Drexler (68.) schrauben das Ergebnis in die Höhe.

12. Spieltag: In Darmstadt müssen die Störche schon früh den Rückstand durch Platte (5.) schlucken. Mit seinem siebten Saisontreffer beschert Dominick Drexler den Kielern zumindest einen Punkt (42.).

14. Spieltag: Holstein Kiel übernimmt die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga. Danach sah es zunächst jedoch nicht aus, denn beim Spiel in Nürnberg führen die Gastgeber durch Tore von Behrens (54.) und Ishak (62.) bereits mit 2:0. Die Störche zeigten jedoch Moral und kamen durch Seydel (70.) und Mühling (88.) noch zum Ausgleich.

16. Spieltag: Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf trennen sich 2:2. Zunächst bringt Raman (43.) die Gäste in Führung, dann drehen die Störche durch Schindler (55.) und Drexler (70.) die Partie. Düsseldorfs Hennigs (85.) setzt den Schlusspunkt und verhindert damit eine vorzeitige Herbstmeisterschaft der Kieler.

17. Spieltag: Holstein Kiel reicht ein torloses Remis in Braunschweig zum Gewinn der Herbstmeisterschaft, da Fortuna Düsseldorf auf eigenem Platz mit 0:2 gegen Nürnberg verliert.

18. Spieltag: In Sandhausen endet für Holstein Kiel die Serie mit zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage. Die Anfang-Elf verschiedet sich mit einer 1:3-Pleite in die Winterpause.

24. Spieltag: Holstein Kiel unterliegt beim FC St. Pauli. Neudecker bringt die Gastgeber zunächst in Führung (11.), Holstein findet durch Schindler (14.) und Ducksch (19.) schnell die passende Antwort. Im zweiten Spielanschnitt können die Kiezkicker die Partie jedoch wieder zu ihren Gunsten drehen. Neudecker gelingt der Anschlusstreffer (74.), Avevor dann das siegbringende Tor (89.).

26. Spieltag: Glücklicher Punktgewinn für Holstein Kiel beim VfL Bochum. Die Gastgeber gehen früh durch Stöger (8.) in Führung, versäumen es aber diese auszubauen. Ducksch nutzt eine der wenigen Kieler Chancen zum Ausgleichstreffer (61.).

27.Spieltag: Holstein Kiel legt im Heimspiel gegen Heidenheim energisch los und stellt durch Tore von Schindler (18.) und Kinsombi (39.) früh die Weichen auf Sieg. Im zweiten Spielabschnitt nehmen auch die Gäste aktiv am Spielgeschehen teil, bringen jedoch nur den Anschlusstreffer durch Verhoek (82.) zustande.

