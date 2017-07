Holstein Kiel: Das ändert sich in der zweiten Liga

DIE ANSTOßZEITEN

Jeder Spieltag erstreckt sich weiterhin über vier Tage. Am Freitag werden nur noch zwei Spiele um 18.30 Uhr angepfiffen, dafür drei am Sonnabend um 13 Uhr. Am Sonntag folgen drei Begegnungen (13.30 Uhr), den Abschluss bildet das Montagsspiel um 20.30 Uhr. Findet in der Bundesliga ein Montagsspiel statt, gibt es eine weitere Zweitliga-Partie am Sonnabend.