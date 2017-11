Holstein Kiel: Das Warten auf den Ausbau geht weiter

Der Start der Bauarbeiten für die neue Osttribüne im Holsteinstadion verzögert sich weiter. Ursprünglich sollten die Bagger an der Spielstätte des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bereits nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 5. November anrollen. Dann war der Februar im Gespräch. Jetzt „kann es März bis April werden, vielleicht aber auch später“, sagt KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Grund sind die vielen Formalitäten, die aufgrund der öffentlichen Fördergelder für die Ausschreibungen eingehalten werden müssen. Sicher ist damit bereits jetzt: Im Jahr 2018 wird es keine fertige Tribüne geben.

„Dann werden wir gegebenenfalls wieder eine Ausnahmegenehmigung beantragen."​

Die neue Osttribüne soll irgendwann Platz für 4500 Besucher (siehe Info unten) bieten. Erst dann erfüllt Holstein Kiel die Auflage der Deutschen Fußball-Liga (DFL), in einer möglichen Zweitliga-Saison 2018/2019 mindestens 15.000 Plätze anzubieten. Der Verein hofft nun, dass er, wie bereits in dieser Saison, eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Immerhin dafür stehen die Chancen gut. Erfahrungsgemäß erhalten Aufsteiger eine Karenzzeit, auch wenn offiziell jeder Einzelfall bewertet wird. Laut Schwenke hat die DFL vor der Saison Holstein akribisch beäugt, ob der geforderte Umbau der medialen Infrastruktur mit Tempo vollzogen wurde. Diese Herausforderung habe Holstein gut bewältigt. „Ich glaube, dass wir die DFL immer mitnehmen“, gibt Schwenke sich nun zuversichtlich.

Auslöser für die Bauverzögerungen bleibt weiterhin die aus Holstein-Sicht gute Nachricht aus der Sommerpause: Sieben Millionen Euro gibt das Land Schleswig-Holstein zum Ausbau dazu, 1,7 Millionen Euro übernimmt die Stadt Kiel. „Aufgrund der Fördergelder müssen wir die Baumaßnahmen europaweit ausschreiben“, erläutert Schwenke. Das koste mehr Zeit als für die kleinen Umbauten zum Saisonbeginn, die Holstein in Eigenregie steuern konnte. Derzeit befindet sich der Verein in der Abstimmung mit Stadt, Land und dessen öffentlichem Bauträger, dem Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH). Bei den Ausschreibungen soll es zu keinem Verstoß kommen, der den Förderzuschuss in Gefahr bringen könnte, so Schwenke.