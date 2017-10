Holstein Kiel: Der Matchplan geht auf

Für Dominic Peitz, Mittelfeld-Routinier des Fußball-Zweitligaaufsteigers Holstein Kiel, sind die jüngsten Erfolge der Störche (sechs Siege in neun Spielen, Tabellenplatz zwei) kein Produkt des Zufalls. Der 33-Jährige mit der Erfahrung von 185 Einsätzen im Bundesliga-Unterhaus sagt in einem Interview mit den Kieler Nachrichten aber auch: „Das ist natürlich eine Top-Ausbeute. Die bringt uns aber nichts, wenn wir nicht weiter an uns arbeiten. Würzburg ist das perfekte Beispiel. Die waren in der vergangenen Serie Sechster nach der Hinrunde – und sind dann abgestiegen.“

Im Moment aber strotzen die Kieler laut Peitz nur so vor Selbstvertrauen: „Derzeit gehen gehen in den Spielen 80 bis 90 Prozent von dem auf, was der Matchplan uns mitgibt.“ Wenn sich gestandene Zweitliga-Mannschaften wie St. Pauli oder der 1. FC Kaiserslautern „gegen uns als Aufsteiger in erster Linie darauf besinnen, zu verteidigen, dann ist das auch schon ein Erfolg“. Das professionelle Credo des 1,96-m-Riesen: „Sollten wir am 26. oder 27. Spieltag immer noch da oben in der Tabelle stehen, dann können wir uns über andere Dinge unterhalten.“