Holstein Kiel: Der Tag nach der Pokalschlacht

Einen Tag nach der historischen Pokalschlacht am Dienstagabend beim Bundesligisten FSV Mainz 05, die die Kieler Störche mit viel Pech 2:3 verloren, bereitet sich die Mannschaft von KSV-Chefcoach Markus Anfang in Leimen (Geburtsort von Tennislegende Boris Becker) auf das bevorstehende Punktspiel am kommenden Sonnabend bei Darmstadt 98 vor. 120 Minuten intensives Spiel steckte den Spielern um Flügelturbo Kingsley Schindler sichtlich in den Knochen. Dominick Drexler schlich über die Sportanlagen des VfB Leimen, als sei er um 50 Jahre gealtert. "Ich habe Ganzkörperschmerzen", grinste der Regiseur der Störche auf Nachfrage des KN-Sportbuzzers, wie das Wohlbefinden sei.