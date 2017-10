Holstein Kiel: Die Raum-Gestalter

Hand aufs Herz, haben Sie mit dieser Punktzahl nach neun Spielen gerechnet?

Nein, ganz ehrlich nicht! Das ist natürlich eine Top-Ausbeute. Die bringt uns aber nichts, wenn wir nicht weiter an uns arbeiten. Würzburg ist das perfekte Beispiel. Die waren in der vergangenen Serie Sechster nach der Hinrunde – und sind dann abgestiegen. Diesen Strudel möchte ich nicht erleben. Im Moment strotzen aber alle bei uns vor Selbstvertrauen. Einfach wunderbar, dass vieles von dem, war wir uns vornehmen, auch aufgeht. Wenn sich gestandene Zweitliga-Mannschaften wie St. Pauli oder auch der 1.FC Kaiserslautern gegen uns als Aufsteiger in erster Linie darauf besinnen, zu verteidigen, dann ist das auch schon ein Erfolg. Wir hatten in den Spielen gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, nicht ausgekontert zu werden. Derzeit gehen in den Spielen 80 bis 90 Prozent von dem auf, was der Matchplan uns mitgibt. Klar, man fühlt richtig, was ein Lauf ist. Und das darf gerne so bleiben. Sollten wir am 26. oder 27. Spieltag immer noch da oben in der Tabelle stehen, dann können wir uns über andere Dinge unterhalten.