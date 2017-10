Holstein Kiel: Donnerstags-Frühstück Teil des Erfolgs

Das Erfolgsgeheimnis des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel (beste Offensive mit 21 Treffern, mit 19 Punkten auf Platz zwei) hat viele Gesichter und noch mehr beeindruckende Zahlen. Und ein internes Detail, das die Störche schon im vergangenen Jahr auf Kurs brachte: Das Donnerstags-Frühstück. Zumeist sieht der Trainingsplan von Erfolgscoach Markus Anfang vor, dass dienstags und mittwochs in den Einheiten Spielformen mit Turniercharakter absolviert werden. Mit Konsequenzen für Sieger und Verlierer. Das auf Rang drei platzierte Team muss dann nach einer von Fitnesstrainer Timm Sörensen erstellten Einkaufsliste die Zutaten für das morgens um acht Uhr beginnende Donnerstags-Frühstück einkaufen, die Mahlzeit für die Kollegen zubereiten, später abräumen und abwaschen. Das zweitbeste Team muss den Tisch aufdecken. Die Gewinner-Gruppe lässt es sich gemütlich schmecken. „Das haben wir in der vergangenen Drittliga-Serie nach einer Serie von Unentschieden eingeführt“, so Anfang augenzwinkernd. Kein Zweifel, auch diese Maßnahme hat den Siegeshunger der Störche geweckt.