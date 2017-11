Holstein Kiel: Drei Punkte für Dackel Carlo

Mit insgesamt vier Übungseinheiten am Montag und Dienstag hat Markus Anfang, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, seine Profis auf das Ende der bereits dritten Länderspielpause in dieser Saison eingestimmt. Am trainingsfreien heutigen Mittwoch dürfen sich die Störche noch einmal erholen. Ab Donnerstag beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die anstehende Auswärtshürde beim 1.FC Nürnberg (Sonnabend, 13 Uhr). Das Duell zwischen dem Tabellvierten und den auf Rang zwei platzierten Nordlichtern ist das Top-Duell des 14.Spieltages. Spannung verspricht zudem die Begegnung zwischen dem aufstrebenden Bundesliga-Absteiger Ingolstadt (13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien) und Spitzenreiter Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr).