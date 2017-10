Holstein Kiel: Ein Zentner rückt ins Rampenlicht

Anzeige

Es war die Story einer denkwürdigen Pokalschlacht. Hier Robin Zentner, bis zum 30. Juni für zwei Jahre Torwart des so dramatisch mit 2:3 (0:1, 2:2) nach Verlängerung gescheiterten Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Dort Aaron Seydel, der wie Zentner seit frühester Jugend das Mainzer Trikot trägt und erst im August dieses Jahres für zehn Monate auf Leihbasis ins Nest der Störche gewechselt war. Zwei Ur-Nullfünfer als Protagonisten.

In der 39. Minute hatte endlich die Stunde Zentners geschlagen. Vier Tage vor seinem 23. Geburtstag trabte der 1,94 m große Keeper auf den Rasen der Opel-Arena. Stammkraft Rene Adler hatte sich nach einer Rettungstat gegen Störche-Torjäger Marvin Ducksch verletzt. Niemand der nur 10441 Zuschauer ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass die Nummer zwei bei ihrer Mainzer Pflichtspiel-Premiere zum Matchwinner avancieren würde. Zunächst foulte der Hobby-Gitarrist Störche-Regisseur Dominick Drexler elfmeterreif und verursachte damit den Strafstoß zum 2:2 (75.). Dann aber bewahrte der Modell-Athlet gegen den kaum zu stoppenden Holstein-Flügel Steven Lewerenz (82.) und in der Nachspielzeit gegen Seydel (94.) seine Farben mit Monster-Paraden vor dem möglichen Rückstand.

Und urplötzlich stand Zentner im Rampenlicht. Erzählte, dass er am Vorabend noch Kieler Mannschaftshotel gewesen sei, um seine ehemaligen Kollegen und besonders seinen „besten Kumpel“, Innenverteidiger Dominik Schmidt, zu treffen. „Ich habe versucht, locker zu bleiben und meiner Mannschaft zu helfen“, sagte Zentner. Unterbrochen wurde sein Interview von KSV-Torwart Kenneth Kronholm, der hinter Zentners Rücken im Flachs flüsterte: „Arsch …“ Zwischendurch, so Zentner weiter, habe „ich schon gedacht, Mensch, ausgerechnet gegen Holstein? Aber so ist das natürlich noch viel geiler.“ Sprach’s, stapfte schnurstracks in die Kabine der Kieler und wechselte das Trikot mit Schmidt. Der verdrängte kurzzeitig die tiefe Enttäuschung über die vermeidbare Niederlage. „Der Robin und ich, wir haben engen Kontakt. Auch unsere Frauen. Es freut mich riesig für ihn, dass er hier seine Chance bekommt.“ Wahrscheinlich sogar schon auf Bundesliga-Ebene am Freitag im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt, denn Adler fällt mit einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen aus.

Aaron Seydel hingegen hatte noch am Tag danach an seiner verpassten Chance zu knabbern. „Ich musste den Ball reinmachen. Wir hätten den Bock damit umgestoßen“, haderte der 21-Jährige mit sich. Um dann – stellvertretend für die Störche - positive Erkenntnisse aus der Partie zu ziehen. „Wir hatten in den ersten 15 Minuten Schwierigkeiten. Danach aber sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben dem Bundesligisten ein Duell auf Augenhöhe geboten.“ Zweimal hatte der Zweitliga-Aufsteiger beim Bundesliga-Schnupperkurs einen Rückstand egalisiert. Und das auswärts beim Favoriten. Eine fußballerische wie kämpferische Leistung der Extraklasse.

Für Zentner war die Leistung des Tabellenzweiten aus dem Unterhaus keine große Überraschung. „Was die Jungs in der Liga abziehen, ist einmalig. Ich hoffe, dass das so weiter geht. Wenn wir uns nächstes Jahr wieder sehen, wäre das eine irre Geschichte.“ Der ehemalige Storch zielte auf ein Duell in der Bundesliga ab. Dies sei für Holstein zwar noch ein langer Weg. „Doch nichts ist unmöglich.“ Robin Zentners Schlusswort kam einem kleinen Trostpflaster für geknickte Störche gleich.

