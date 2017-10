Holstein Kiel: Erneuter Pokal-Coup gegen Mainz?

Es war ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des heutigen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Am 21. Dezember 2011 düpierten die damals viertklassigen Störche völlig überraschend den Bundesligisten Mainz 05 mit 2:0 und zogen damit ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Steve Müller (64.) traf damals zur Entscheidung. Tim Siedschlag schlug schon nach sechs Minuten auf dem Rasenschlamm des Holsteinstadions die Flanke, die Anthony Ujah zur KSV-Führung ins eigene Netz köpfte. „Siedo“ gehört ebenso noch zum aktuellen Kieler Aufgebot wie der damalige und heutige Rechtsverteidiger Patrick Herrmann. Mit 22 Profis (20 Feldspieler, zwei Torhüter) flogen die Störche gestern nach Mainz und ziehen direkt nach dem Abpfiff in der Opel-Arena bis zum Auswärtsspiel in Darmstadt (Sonnabend, 13 Uhr) in die Boris-Becker-Geburtsstadt Leimen um. „Natürlich erinnere ich mich. Eine Wiederholung dieses Erfolges wäre wirklich cool“, so Herrmann am Montag.