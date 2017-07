Holstein-Kiel-Fans kurzzeitig in Ekstase

Er lag lange in der Luft, der Ausgleichstreffer für Holstein Kiel im Heimspiel gegen den SV Sandhausen, doch weder Marvin Ducksch, Kingsley Schindler und Steven Lewerenz konnten den Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Es war Aufstiegsheld Marvin Duck vorbehalten, mit seinem 2:2 in der Schlussminute die Holstein-Anhänger kurzfristig in Ekstase zu versetzen. Dementsprechend war die Freunde nach dem Spiel ausgelassen.