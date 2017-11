Holstein Kiel: Für Erfolgscoach Anfang zählt nur das nächste Spiel

ersten Pause war das Heimspiel gegen Kaiserslautern trotz unseres 2:1-Sieges nicht so gut, das 5:3 in Heidenheim nach der zweiten Pause war es schon besser. Wir müssen aber immer in der Lage sein, gut zu spielen“, sagte der 43-Jährige direkt nach der jüngsten 3:0-Heim-Gala gegen Dynamo Dresden.