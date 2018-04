Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

André Bistram spielte bei Schleswig 06 und bei Eutin 08, bevor er in die Jugend von Holstein Kiel ging. In der Saison 1984/85 war Bistram mit elf Toren bester Torschütze des Vereins, und in der Saison 1985/86 wurde er sogar Torschützenkönig in der Oberliga Nord mit 27 Toren. Insgesamt erzielte Bistram in 111 Spielen für die KSV Holstein 55 Tore. Zur Saison 1986/87 wechselte Bistram zum FC Schalke 04. Er konnte sich sofort als Stammspieler durchsetzen und in den ersten sechs Spielen vier Tore erzielen. Nächste Station war der FC St. Pauli (1988-1990). Mit den Kiezkickern gelang der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. © Beckmann