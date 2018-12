Heute live: Holstein Kiel gegen Hamburger SV im TV, Stream und Ticker schauen

Der Neubau der Tribüne, auf der 4.700 Fans passen sollen, verzögert sich. Beide Teams treffen in Kiel erstmals seit 55 Jahren in einem Punktspiel aufeinander. Trotz dieser Schwierigkeiten im Umfeld blickt man in Kiel mit großer Vorfreude auf das große Spiel zum Jahres-Ausklang. „Unser Fußball ist durch und durch offensiv“, sagt Holsteins Sportdirektor Frank Wohlgemuth, „eine Strategie, die dauerhaft durch Mut und Selbstbewusstsein aufgeht. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir Hamburg mit unseren Waffen in Bedrängnis bringen können.“ Das 0:3 war die historische Niederlage für den HSV im ersten Zweitliga-Spiel seiner Klubgeschichte. Noch höher verloren die Hamburger danach nur gegen Jahn Regensburg (0:5). Frank Wohlgemuth sieht auf HSV-Seite vor allem den Trainerwechsel von Christian Titz zu Hannes Wolf als Initialzündung: „Nach dem Wechsel hat sich Hamburg stabilisiert, für das Ziel ,Aufstieg‘ ist Wolf genau der richtige Mann.“