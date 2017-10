Holstein Kiel: Heroischer Auftritt ohne Lohn

Trauer muss die Förde tragen! Mit einem heroischen Auftritt bewies Holstein Kiel am Dienstagabend Bundesliga-Reife. Doch ein perfekt getretener Freistoß von Daniel Brosinski (101.) zum 3:2 (1:0, 2:2)-Sieg des Erstligisten Mainz 05 beendete in der Verlängerung dieser packenden Partie vor 10441 Zuschauern die Pokalträume des Tabellenzweiten der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die Störche durften dennoch mit hoch erhobenen Köpfen die Mainzer Opel Arena verlassen.

1-1 Ausgleich per Foulelfmeter für kiel, Kingsley Schindler.

1-1 Ausgleich per Foulelfmeter für kiel, Kingsley Schindler.

Aaron Seydel (14, Holstein Kiel) scheitert an Robin Zentner.

Aaron Seydel (14, Holstein Kiel) scheitert an Robin Zentner.

Hektik herrschte schon vor dem Anpfiff. Wegen eines Staus bei der Anfahrt auf der Rheinbrücke kamen die Störche erst 60 Minuten vor Beginn an der Arena an. Eine Verzögerung mit Folgen. Denn mit ihrem frühen und aggressiven Pressing raubten die in Kopf und Beinen wacheren Mainzer den zunächst verunsichert wirkenden

Störchen die Luft zum Atmen beim Spielaufbau. Doch zunächst gebar die Überlegenheit eine echte Torchance für die Gastgeber. Bis zur 23. Minute, als der dänische Natioanalspieler Viktor Fischer (23.) nach Zuspiel Daniel Brosinskis die Kugel aus zwölf Metern humorlos zur 1:0-Führung ins Netz der Nordlichter „nagelte“. Und wie

reagierten die Störche? Trotzig. Plötzlich rollte der Ball zügiger durch die eigenen Reihen. Peitz-Vertreter David Kinsombi (26.) setzte einen ersten Warnschuss ab.