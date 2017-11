Holstein Kiel: Imposante Marktwertsteigerung

In der Realität haben die sportlich Verantwortlichen bei der KSV Holstein bereits ein Ziel erreicht. Die der wirtschaftlichen Seriosität geschuldete Politik, überwiegend Spieler zu verpflichten, die trotz ihres Talentes anderenorts noch nicht den Durchbruch geschafft haben, und dazu auf entwicklungsfähige Nachwuchs-Asse zu setzen, zeigt positive Wirkung. Kein Zweifel, der Trainerstab um Chef Markus Anfang hat diverse Spieler in ihrer Kieler Zeit besser gemacht. Auch deshalb sagt Ralf Becker, als Geschäftsführer Sport bei den Überfliegern aus Kiel maßgeblich verantwortlich für das Transfergeschäft: „Markus macht einen klasse Job.“

Holstein-Kader seit Januar um 86 Prozent teuerer geworden

Wer knackt als Erster die Millionengrenze? Der 27-jährige Ideen- und Mittelfeld-Taktgeber Dominick Drexler (sieben Tore, fünf Assists) ist an der Transferbörse seit Dienstbeginn in Kiel im Juli 2016 von 450 000 Euro auf ebenfalls 800 000 Euro gestiegen. Der 24-jährige Flügelflitzer Kingsley Schindler (vier Tore, drei Vorlagen) hat seinen Wert im gleichen Zeitraum gar um 675 000 Euro auf 800 000 Euro erhöht. Der 26-jährige Außenbahn-Renner Steven Lewerenz (vier Tore, fünf Vorlagen) wird mittlerweile mit 700 000 Euro notiert. Dies sind immerhin 450 000 Euro mehr als bei seiner Vertragsunterschrift im Juli 2015. Und auch der 25-jährige Mittelfeld-Dynamo Alexander Mühling hat seinen persönlichen Wert seit Sommer 2016 bis heute mit 600 000 Euro verdoppelt.