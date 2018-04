Holstein Kiel in der Einzelkritik: Die Noten zur Niederlage gegen Nürnberg

Big Points vergeben! Holstein Kiel hat das Spitzenspiel der 2. Liga gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:3 verloren . Im Holstein-Stadion konnten die Kieler Störche nicht an ihre zuletzt gute Form anknüpfen und mussten sich geschlagen geben. Nach dem Führungstreffer von Georg Margreitter (9. Minute) konnte Kingsley Schindler mit einem Foulelfmeter ausgleichen (12.). Hanno Behrens erzielte in der 26. Minute den 2:1-Führungstreffer für die Gäste und baute die Führung in der zweiten Halbzeit aus (51.)

Bei noch drei ausstehenden Spielen liegen die Nürnberger nun fünf Punkte vor Kiel in der Tabelle auf Platz zwei. Der Traum vom direkten Aufstieg rückt damit in weite Ferne. Kiels sonst so sicherer Rückhalt Kenneth Kronholm machte nicht die beste Figur bei den Gegentreffern. Auch die Abwehr zeigte sich nicht in Bestform.