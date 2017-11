Holstein Kiel in Noten: Die Einzelkritik gegen Dynamo Dresden

(25) Marvin Schwäbe: Beim 0:1 pariert er den ersten Schuss von Lewerenz, beim zweiten Versuch von Ducksch war das Tor dann leer. Klärt stark (58., 75.), ab und an auch im Glück (60.). Und beim Lattenelfmeter wäre er ohne Chance gewesen. Von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, macht noch das Beste daraus. Note 2,5 (@ Imago)

(19) Paul Seguin: Zuletzt auf der rechten Außenbahn aufgeboten, spielt er diesmal auf seiner Lieblingsposition. Kann dort aber keine Akzente setzen. Spielt einige unnötige Fehlpässe und bringt so die Kieler Offensivmaschinerie einige Male in Schwung. Note 4 (@ Imago)

(18) Jannik Müller: Alles in allem ein Tag zum Vergessen. Wird mehrfach überlaufen, sieht – nur ein Beispiel von vielen – keinen Stich im Kopfballduell gegen Ducksch (34.). Sieht bei den Gegentreffern alt aus. Note 5 (@ Imago)

