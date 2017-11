Holstein Kiel ist Zweitligaspitze

Am Sonntag um 15.21 Uhr war es amtlich: Aufsteiger Holstein Kiel ist nach dem 0:1 vom entthronten Liga-Primus Fortuna Düsseldorf in Ingolstadt zum zweiten Mal in dieser Saison Spitzenreiter der Zweiten Fußball-Bundesliga! Eine schillernde, fast unwirklich erscheinende Momentaufnahme nach 14 Spieltagen mit durchaus realistischem Hintergrund. Denn dass die Störche auch die Partie beim 1.FC Nürnberg am Vortag nach einem vermeintlich aussichtslosen 0:2-Rückstand in einem Finale furioso noch in ein 2:2 drehen konnten, zeugt tatsächlich von unerschütterlicher, von meisterlicher Moral.