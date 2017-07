Holstein Kiel-Journal: Favoriten gesucht

FC St. Pauli (Trainer Olaf Janßen): „Grundsätzlich zählen immer die Absteiger zu den Favoriten, aber die 2. Liga ist in dieser Saison sehr, sehr ausgeglichen. Ich rechne damit, dass sich mindestens zehn Vereine Hoffnung machen, um den Aufstieg zu kämpfen. Wir wollen versuchen, oben mitzuspielen.“

Darmstadt 98 (Trainer Torsten Frings): „Wir erwarten eine ausgeglichene Liga. Es gibt in dieser Saison keinen klaren Favoriten wie noch in den Jahren zuvor. Wir sind nicht mehr der krasse Underdog, dem müssen und werden wir uns auch stellen.“

MSV Duisburg (Trainer Ilja Gruew): „Meine beiden Favoriten sind Union Berlin und der FC Ingolstadt. Union war schon in der letzten Saison sehr stark und hat ganz oben mitgespielt. Alle Top-Spieler sind geblieben, und sie haben mit Torrejon viel Erfahrung dazu bekommen. Ingolstadt hat sich unter Maik Walpurgis sehr gut entwickelt, diesen Weg werden sie konsequent weitergehen. Und mit Lezcano und Neuzugang Kutschke haben sie einen absoluten Top-Sturm, auch Gaus ist eine sinnvolle Verstärkung. Aber auch Braunschweig wird eine wichtige Rolle spielen. Die Mannschaft ist eingespielt und hat eine sehr gute Saison abgeliefert.“

SV Sandhausen (Geschäftsführer Otmar Schork): „Als direkte Aufsteiger erwarte ich Ingolstadt und Braunschweig. Ingolstadt hat es als Absteiger geschafft, den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten und sich punktuell zu verstärken. Braunschweig ist eine ambitionierte Mannschaft, die in diesem Jahr schon ganz nahe dran war. Auch die Eintracht hat sich als Team nochmals festigen und die ein oder andere Position mit frischem Schwung besetzen können. Von daher glaube ich, dass sie auch in der kommenden Saison wieder vorne mit dabei sein werden. Im erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten befinden sich für mich auch Union Berlin sowie Darmstadt 98. Berlin war bereits in der abgelaufenen Spielzeit vorne mit dabei und hat personell noch einmal nachgelegt. Auch ihnen traue ich eine erneute Platzierung am oberen Tabellenende zu. Die Darmstädter befinden sich zwar gerade im Umbruch, dennoch sollte einer der vorderen Plätze möglich sein. Erfahrungsgemäß gibt es aber in jedem Jahr eine Überraschungsmannschaft. Und die wird es mit Sicherheit auch in der neuen Saison geben.“

1. FC Heidenheim (Trainer Frank Schmidt): „Ingolstadt hat aufgrund der Kaderqualität die größten Chancen direkt wieder aufzusteigen. Dahinter gibt es viele Mannschaften, die es schaffen können.“

Eintracht Braunschweig (Manager Marc Arnold): „Der FC Ingolstadt und der FC St. Pauli steigen am Ende direkt auf.“

Fortuna Düsseldorf (Trainer Friedhelm Funkel): „Eintracht Braunschweig und Union Berlin sind die topgesetzten Teams, der FC Ingolstadt und Darmstadt 98 kommen hinzu – diese vier sind ein Stück weiter als der Rest. Dahinter werden die Mannschaften ankommen, die die wenigsten Schwächen zeigen – und da wollen wir dazugehören. Wenn unser Kader komplett ist, ist ein Platz unter den ersten Sechs für uns machbar.“

VfL Bochum (Trainer Ismael Atalan): „Für mich sind St. Pauli und Ingolstadt die Favoriten. Der FC St. Pauli, weil er eine überragende Rückrunde gespielt hat und die Mannschaft zusammen geblieben ist. Der FC Ingolstadt, weil er von allen Zweitligisten über die meisten Mittel verfügt. Das sieht man schon allein an den Neuverpflichtungen. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität.“

Dynamo Dresden (Trainer Uwe Neuhaus): „FC Ingolstadt, Union Berlin, Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth.“

Erzgebirge Aue (Trainer Thomas Letsch): „Ich glaube, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen sein wird. Natürlich gibt es Mannschaften, die in einer Favoritenrolle sind und am Ende wahrscheinlich oben stehen werden. Ich möchte mich da gar nicht auf zwei festlegen. Ich denke, dass Braunschweig eine sehr gute Rolle spielen wird, genauso die Absteiger Ingolstadt und Darmstadt, aber auch Union Berlin. Das sind für mich auf jeden Fall die Mannschaften, die man vorne erwarten kann und erwarten muss.“

FC Ingolstadt 04 (Trainer Maik Walpurgis): „Die 2. Bundesliga ist sehr ausgeglichen, und viele Teams werden um die Aufstiegsplätze konkurrieren. Welche Teams am Ende die Nase vorn haben werden, ist aktuell schwer zu prognostizieren.“

Union Berlin (Trainer Jens Keller): „Die beiden Absteiger aus der Bundesliga muss man immer beachten. Ich denke, dass Braunschweig wieder oben mit dabei sein wird. St. Pauli hat eine tolle Rückrunde gespielt. Aber es ist unheimlich schwer zu sagen. Im letzten Jahr gab es mit Stuttgart und Hannover zwei deutliche Favoriten.“

1. FC Kaiserslautern (Trainer Norbert Meier): „Ich denke, mit den Favoriten ist es dieses Jahr nicht so einfach wie im letzten Jahr, als langjährige Erstligisten wie Hannover und Stuttgart in der Zweiten Liga waren. Wobei ich trotzdem glaube, dass die diesjährigen Absteiger Ingolstadt und Darmstadt, insbesondere mit dem Wissen, dass solche Schwergewichte dieses Jahr nicht dabei sind, alles daransetzen werden, um sofort wieder aufzusteigen. Dann gibt es Mannschaften wie Braunschweig und Union Berlin, die im vergangenen Jahr bereits oben mitgespielt haben. Es wird auch weitere Mannschaften geben, die dieses Jahr investiert haben und sich intern sicherlich auch vorgenommen haben, da oben eine Rolle zu spielen. Ohne jetzt explizit weitere Mannschaften zu nennen, denke ich, dass es sehr spannend wird und die Bandbreite der Mannschaften im Aufstiegskampf hoch sein wird.“

Arminia Bielefeld (Trainer Jeff Saibene): „Ingolstadt muss man auf dem Zettel haben, auch Darmstadt. Die Liga ist ohne die Aufsteiger Stuttgart und Hannover ausgeglichener als im Vorjahr. Ich denke, dass es oben auch ein Überraschungsteam geben wird.“

Holstein Kiel (Trainer Markus Anfang): „Ich gehe davon aus, dass vier Mannschaften vorne mitspielen werden. Das sind die beiden Absteiger Ingolstadt und Darmstadt sowie Union Berlin und Eintracht Braunschweig.“

SpVgg Greuther Fürth (Trainer Janos Radoki): „Traditionell sind die beiden Absteiger natürlich als Favoriten zu nennen. Aber auch Union Berlin muss man auf dem Zettel haben. Es wird eine spannende Saison werden, ich glaube, die Leistungsdichte hat noch mal zugenommen.“

Jahn Regensburg (Trainer Achim Beierlorzer): „Es gibt viele starke Teams, die vorne ein Wort mitreden können. Wenn ich zwei Favoriten benennen müsste, wären das Union Berlin und Eintracht Braunschweig.“

1. FC Nürnberg (Trainer Michael Köllner): „Union Berlin und dann kommt Ingolstadt ins Ziel.“