Holstein Kiel: Kaiserwetter und Top-Laune beim Training

Top-Platzierung, Top-Laune beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Passend zum Kaiserwetter über der Förde blühte am Dienstag der Flachs im Lager des sensationell auf Rang zwei platzierten Aufsteigers. Selbst der aus seiner Kölner Heimat andere klimatische Bedingungen gewohnte Cheftrainer Markus Anfang staunte: „Na bitte, geht doch!“ Vor den Augen der vier Stamm-Kiebitze plus Dackel Carlo fehlten beim Start in die Trainingswoche neben den beiden noch länger ausfallenden Christopher Lenz (Muskelbündelriss) und Manuel Janzer (Achillessehnenriss) aus dem 28-köpfigen Aufgebot nur Top-Knipser Marvin Ducksch und Spielgestalter Dominick Drexler.

17-Tore-Duo arbeitet individuell im Kraftraum