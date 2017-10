Holstein Kiel: Kronholms Gleichung des Lebens geht auf

Anzeige

Die „13“ steht nicht in dem Ruf, eine Glückszahl zu sein. Doch für Kenneth Kronholm ist sie genau das, zumindest im sportlichen Sinne. Denn Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist seit drei Jahren die 13. Station in der Karriere des Torhüters, der maßgeblichen Anteil am anhaltenden Höhenflug der Störche hat.

Die jüngste Bestätigung für das Prädikat „besonders wertvoll“ lieferte der 31-Jährige zuletzt in Duisburg, als er mit vier famosen Paraden den 3:1-Auswärtssieg festhielt. Nach neun Spielen und sechs Dreiern steht die KSV als Rekord-Aufsteiger auf dem zweiten Tabellenplatz. Die nach der 3:0-Heim-Gala gegen den VfL Bochum am vergangenen Sonnabend eroberte Pole Position wechselte am Montagabend an Fortuna Düsseldorf (3:1 gegen den MSV Duisburg). Hat „Kenny“ das vor der Saison für möglich gehalten? „Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Wir wollen einfach gut sein in der Zweiten Liga“, sagt der in Fort Belvoir/Virginia geborenen Deutsch-Amerikaner. „Wenn wir auf dem Platz so stark sind, wie wir sein können, hat es jede Mannschaft schwer gegen uns. Gegen Bochum, das war richtig stark. Und genau so müssen wir arbeiten.“

Kronholm verkörpert die segensreiche Verbindung zwischen vorbildlicher Berufsauffassung und dem Bewusstsein, als Fußball-Profi ein privilegiertes Leben führen zu können. „Eigentlich habe ich immer gute Laune und versuche, alles mit einem Lächeln zu machen“, erzählt der 1,89 Meter große Keeper, der mit seinen Abteilungs-Kollegen Lukas Kruse und Bernd Schipmann die Flachs-Zentrale im Kader bildet, die unter anderem den Running Gag am Laufen hält, welch’ ein furchtbar schlechter Torwarttrainer Patrik Borger sei.

„Ich fühle mich in Körper und Kopf fit und jung, habe noch keine Schmerzen beim morgendlichen Aufstehen. Dafür arbeite ich jeden Tag."

Seine positive Grundhaltung verlor Kronholm auch nicht, als der frisch gewählte, beste Drittliga-Torhüter der Saison 14/15 im August 2015 einen Kreuzbandriss erlitt, der ihn ein knappes Jahr lang auf Eis legte. In der vergangenen Aufstiegssaison war er wieder voll da und eine wesentliche Komponente bei der Rückkehr der Störche in die Zweite Liga nach 36 Jahren. Seine Kontinuität in Leistung und Laune basiert auch auf der Haltung, im Hier und Jetzt zu leben. Das war nicht immer so. „Früher habe ich mir Gedanken über die Zukunft gemacht. Jetzt nicht mehr“, sagt der Rechtsfuß, dessen Vertrag bei Holstein bis 30. Juni 2018 läuft. „Ich fühle mich in Körper und Kopf fit und jung, habe noch keine Schmerzen beim morgendlichen Aufstehen. Dafür arbeite ich jeden Tag. Man lernt nie aus“, erläutert der Junggeselle.

Das ist auch sinnvoll, denn gerade die Anforderungen an die Torhüter haben sich stark gewandelt, seit Kronholm 2003 seinen ersten Wechsel von der U19 des SV Waldhof Mannheim zum VfL Wolfsburg II vollzog. „Das Mitspielen ist sehr wichtig geworden, und als Torwart sollte man in jeder Situation über mehrere Handlungsoptionen verfügen“, ergänzt der Kieler Keeper. Und in Zukunft werde das Spiel noch athletischer und schneller werden.

Das Ziel Erste Bundesliga, das Zweit- und Drittligaspieler gern formulieren, interessiert Kronholm in der Gegenwart nicht: „Ich will einfach nur gute Leistungen zeigen. Alles Weitere ergibt sich.“ Unkompliziert gibt er sich auch bei dem Thema, ob Torhüter mehr Vertrauen vom Trainer brauchen als Feldspieler. „Auch darüber mache ich mir keine Gedanken. Für meine Leistung bin ich selbst verantwortlich. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, bricht für mich die Welt nicht zusammen, dann geht es direkt weiter“, erklärt Kenneth Kronholm, dem es auch (fast) egal ist, ob Holstein 1:0 oder 5:3 gewinnt.

„Es zählt nur der Erfolg der Mannschaft. Aber später reflektiere ich natürlich meine eigene Vorstellung“. Bei der Analyse der Gegentore kann dann schon mal schlechte Stimmung aufkommen. Aber nicht lange.

