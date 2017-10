Holstein Kiel: Nach dem Fußball-Feuerwerk ist vor dem Bielefeld-Spiel

Nach dem 5:3-Fußball-Feuerwerk am Sonntagnachmittag im Zweitligaspiel beim 1. FC Heidenheim war am Montagmorgen bei den Kieler Störchen wieder Zweitliga-Alltag angesagt. Getreu dem Motto: Nach dem Heidenheimkrimi ist vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, baten die KSV-Trainer Markus Anfang und Co-Trainer Tom Cichon ihre müden Helden um Punkt 10.30 Uhr zur lockeren Trainingseinheit im Nachwuchsleistungszentrum in Projensdorf. Während die Stammspieler Rafael Czichos, Alexander Mühling, Dominik Schmidt, Patrick Herrmann, Steven Lewerenz, Johannes van den Bergh, Aaron Seydel und Top-Torjäger Marvin Ducksch einsam ihre Runden drehten, kümmerte sich Co-Trainer Tom Cichon um die Reservisten. Athletiktrainer Timm Sörensen absolvierte mit dem Rekonvaleszenten Arne Sicker eine Sondereinheit.