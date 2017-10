Holstein Kiel: Nächster Übergriff randalierender Fußball-Fans

Am Rande des Spitzenspiels am Böllenfalltor: Darmstadt-Ultras entwenden mehrere aufgehängte Fahnen.

Am Sonnabend waren es Sympathisanten aus dem Lager des Zweitligisten Darmstadt 98, die beim Duell gegen Holstein Kiel (1:1) kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit mehrere am Zaun des Gästeblocks aufgehängte Fahnen entwendeten und mit ihnen im Gepäck über den Innenraum des Stadions am Böllenfalltor in Richtung „ihres“ Zuschauerbereiches zurück sprinteten. Die Polizei sorgte für Ruhe unter den kurzzeitig äußerst aufgebrachten Gäste-Fans.

Rund zehn Darmstadt-Ultras waren durch ein geöffnetes Fluchttor aus ihrem, zwei Blöcke neben dem Gästebereich gelegenen Tribünenabschnitt in Richtung der Kieler gelaufen. Ziel waren die für Ultra-Gruppierungen einen extrem hohen Stellenwert besitzenden Fahnen. Eine der gestohlenen Fahnen soll die Fan-Freundschaft zwischen Kiel und Kassel zum Ausdruck gebracht haben. Das Internetportal fanzeit.de bericht von „Holstein-Kassel-Hurensöhne“-Rufen. Kassel gilt für Darmstädter Hardcore-Anhänger als verhasster Erzrivale. Ungeklärt hingegen blieb am Sonnabend, warum und durch wen das Fluchttor geöffnet wurde. Waren gar Ordner in die geplante Aktion eingebunden?

Die Vertreter beider Vereine verurteilten diesen Vorfall scharf. „Wir können so ein Verhalten, das auch nicht unserem Verständnis von Fankultur bei Darmstadt 98 entspricht, überhaupt nicht gutheißen, so etwas wollen wir nicht im Stadion sehen. Der Verein wird nun in Zusammenarbeit mit der Polizei die Videobilder auswerten, bei Identifizierung der Personen werden dann entsprechende Maßnahmen getroffen“, sagte 98-Präsident Rüdiger Fritsch. Der Überfall auf Anhänger der KSV Holstein war der zweite innerhalb weniger Wochen. Nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue in der Nacht vom 15. auf den 16. September war bereits der „Supside“ vor dem Holstein-Stadion von einer anderen Gruppierung auf brutale Art und Weise die Fahne entwendet worden. Einige Mitglieder mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Am Sonnabend waren laut Holstein-Homepage die „Sektion Spielsucht“, die „Sektion Tradition“ und „WBK“ (Wie Brüder Kiel) betroffen. Nach der Auflösung der „Supside“ sei es nunmehr ungewiss, ob die drei genannten Gruppierungen weiter bestehen bleiben. „Die KSV hofft, dass Verein und Fans gemeinsam einen Weg für einen Neuanfang finden, damit die so erfolgreich und sympathisch auftretende Mannschaft von Markus Anfang weiter die Unterstützung erhält, die sie sich verdient hat“, hieß es weiter in der Holstein-Mitteilung vom Sonntag.

Kenneth Kronholm. Note 2. Starke Leistung des Keepers, der in der zweiten Hälfte mit einer tollen Parade das Unentschieden rettete. Dominik Schmidt. Note 3,5. Hatte seine liebe Mühe mit Felix Platte. Zweite Halbzeit besser. Johannes van den Bergh. Note 3. Macht die linke Seite gewohnt zuverlässig zu. Rafael Czichos. Note 3. Der Capitano stand seinen Mann und hielt die Abwehr zusammen. Patrick Herrmann. Note 3. Defensiv stark, hätte fast ein Tor mit einem Fernschuss erzielt. David Kinsombi. Note 3. Gutes Spiel des Sechsers. Stand gut vor der Abwehr. Kingsley Schindler. Note 3. Der KING war ein belebendes Element auf der rechten Seite. Steven Lewerenz Note 2,5. Ging weite Wege und war immer anspielbar. Gute Partie des Flügelflitzers. Wurde für Tom weilandt ausgewechselt. Dominick Drexler. Note 2,5. Torschütze und Ideengeber, trotz körperlicher Probleme. Alexander Mühling. Note 2. Bester Kieler. Fleißig, macht Meter ohne Ende. Marvin Ducksch. Note 3,5. Der Torjäger rieb sich in den Zweikämpfen mit der Darmstädter Abwehr auf und wurde gegen Aaron Seydel ausgewechselt. Aaron Seydel. Note -. Kam für Ducksch in der 70. Minute. Tom Weilandt. Note -. Kam in der 75. Minute für Lewerenz. Dominic Peitz. Note -. Kam für Kinsombi.

