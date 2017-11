Holstein Kiel: Nürnbergs Sportchef fordert Ergebnisse

Anzeige

Fast viereinhalb Jahre bestimmte Andreas Bornemann ab Februar 2010 als Sportlicher Leiter die Geschicke des heutigen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Am 24. September 2015 übernahm der 46-Jährige als Nachfolger von Martin Bader die Rolle des Vorstandes Sport beim 1. FC Nürnberg. Am Sonnabend (13 Uhr) gastiert sein Ex-Klub im 50000 Zuschauer fassenden Max-Morlock-Stadion. Auch für Bornemann, das Kind der Freiburger Fußball-Schule, kein Spiel wie jedes andere.

Wie speziell ist das Duell mit den Störchen für Sie, prickelt’s bei Ihnen ganz besonders? Andreas Bornemann: Na klar, ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Das ist bestimmt kein Spiel wie jedes andere für mich. Die Spieler aber wird meine Vergangenheit weniger interessieren.

Sie sind mit Holstein 2012 ins DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund eingezogen. Haben im Frühjahr 2013 den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft und wiederum ein Jahr später am letzten Spieltag den Klassenerhalt eingetütet. Denken Sie mitunter noch an Ihre ereignisreiche Zeit in Kiel zurück? Natürlich, aber ohne Wehmut. Das waren schöne Jahre in Kiel. Die haben mich auch ein Stück weit geprägt – wie jede Phase in der eigenen Laufbahn.

Mit Ihnen wurden in Kiel jene professionellen Strukturen im Verein geschaffen, die im Grundsatz noch heute Gültigkeit für die KSV Holstein besitzen. Jetzt klopfen die Störche unter Cheftrainer Markus Anfang mit einem Personaletat von offiziell nur 6,6 Millionen Euro als Sensations-Aufsteiger nach 13 Spieltagen zumindest tabellarisch ans Tor zur Bundesliga. Hätten Sie mit dieser Entwicklung gerechnet? Ich hatte Holstein schon vor Saisonbeginn nicht zu den Abstiegskandidaten gezählt. Da ist eine überdurchschnittliche Drittliga-Mannschaft hochverdient aufgestiegen. Das Erreichen des zweiten Platzes jetzt war natürlich nicht zu erwarten. Doch die oft zitierten Vergleiche mit den Würzburger Kickers, der Aufsteiger des Vorjahres, der nach einer guten Hinrunde gleich wieder abgestiegen ist, habe ich nie geteilt. Kiel ist mit seiner offensiven Spielweise in jedem Spiel für ein Tor gut und für alle Gegner schwer zu schlagen. Und das hat mit Qualität und nichts mehr mit Aufstiegs-Euphorie zu tun.

Der 1. FC Nürnberg hat zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. Steckt der „Club" ausgerechnet vor dem Gastspiel der Störche in der Krise? Um das zu beurteilen, muss man sehen, wo wir herkommen. Nachdem wir 2016 in der Relegation gegen Frankfurt gescheitert waren, musste der Gürtel enger geschnallt werden. Wir haben versucht, den Spagat zu vollziehen zwischen der hohen Erwartungshaltung hier in Nürnberg mit seiner Fußball-Tradition und der Nicht-Gefährdung der Existenz. Wir haben ein Transfer-Plus von rund zehn Millionen Euro erzielt. Um das zu erreichen, aber Leistungsträger wie Guido Burgsteller oder Alessandro Schöpf verkaufen müssen. Das war eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Trainer Michael Köllner und ich haben uns dazu entschieden, den Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern zu gehen. Das ist geglückt, wie man zum Beispiel an unseren Talenten wie Eduard Löwen, Cedric Teuchert, Patrick Kammerbauer oder Lukas Mühl sieht. Nach Platz zwölf in der Vorsaison stehen wir jetzt auf Rang vier – in Schlagdistanz zu den Spitzenteams. Da würde ich nach zwei Niederlagen nicht von einer Krise sprechen. Eher davon, dass junge Spieler erfahrungsgemäß in ihren Leistungen schwanken. Richtig allerdings ist, dass wir jetzt Ergebnisse brauchen. Denn wir sind gut dabei und wollen das auch bleiben.

Auf welchem wirtschaftlichen Fundament lebt der „Club", kann er auch mittelfristig in der Zweiten Liga überleben – oder ist der Aufstieg in die Erste Bundesliga existenzielle Pflicht für die nähere Zukunft? Wir müssen uns auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Wenn du einen geringeren Etat hast, musst du kleinere Brötchen backen. Die letzten ein bis zwei Jahre waren geprägt durch ein hartes Spar-Diktat. In diesem Winter stehen wir erstmals nicht in der Notwendigkeit, Spieler abgeben zu müssen. Die Erste Liga wird für einen Verein mit dieser Vergangenheit immer das Ziel sein. Aber wir sind auch in der Zweiten Liga überlebensfähig.

Wagen Sie für Sonnabend einen Tipp zum Spielausgang? Ich tippe grundsätzlich nicht. Aber ich erwarte ein extrem spannendes und offenes Spiel. Wir müssen alles auf den Platz bringen, um gegen starke Kieler erfolgreich zu sein.

