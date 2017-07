Holstein Kiel: Ousman Manneh bald ein Storch?

Rüstet Fußball-Zweitligaaufsteiger Holstein Kiel personell doch noch einmal im Sturm auf? Am Montag trainierte Angreifer Ilir Azemi aufgrund anhaltender Hüftbeschwerden individuell mit Fitnesscoach Timm Sörensen. Rene Guder konnte beim 0:0 in der Sandhausen-Generalprobe am Sonntag beim Viertligisten SC Weiche Flensburg 08 seine Reife für das Bundesliga-Unterhaus noch nicht beweisen. Somit bleibt hinter dem gesetzten Torjäger Nummer eins, Marvin Ducksch, nur noch das 19-jährige Talent Utku Sen.

Kommt jetzt Ousman Manneh? Arbeitgeber Werder Bremen will den Vertrag des 20-Jährigen verlängern und dann ausleihen. Infrage soll nach übereinstimmenden Presseberichten ein deutscher Zweitligist kommen. Werder-Manager Frank Baumann in der „Bild“: „Entscheidend ist, Manneh muss bei seinem neuen Verein Einsatzzeiten bekommen!“