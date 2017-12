Holstein-Präsident Schneekloth ruft zehn Millionen Euro für Markus Anfang auf

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Kölner bei einem Stöger-Aus mit Nachwuchscoach Stefan Ruthenbeck (Zweitligaerfahrung in Aalen und Fürth) planen, ehe der gebürtige Kölner Anfang, dessen Frau und zwei Töchter in der Domstadt leben, nach der Winterpause den Neu-Start einleitet. Für den ausgeschiedenen Jörg Schmadtke ist Ex-HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer im Gespräch.

Die Spekulationen rund um den Fußball-Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel halten an. Im Mittelpunkt der Gerüchte beim neun Spiele in Folge ungeschlagenen Aufsteiger: Markus Anfang. Wie der Kölner „Express“ berichtete, soll Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln über Vizepräsident Toni Schumacher und Geschäftsführer Alexander Wehrle bereits Kontakt zum Cheftrainer der Störche als Nachfolger für den 51-jährigen Peter Stöger aufgenommen haben. Geplant sei der Trainer-Transfer für die Winterpause. Erste Meldungen, Stöger habe nach dem 2:2 „auf Schalke“ am Sonnabendabend in der Kabine seinen Abschied verkündet, dementierte der Österreicher gegenüber dem „Kicker“.

Becker: "An mich ist niemand herangetreten"

Ralf Becker, als Geschäftsführer Sport bei der KSV Holstein bis zum Freitag sogar selbst auf der Gerüchteliste in Köln, beließ es auf Anfrage bei der in Kiel gängigen Verbal-Praxis: „Mit solchen Spekulationen muss man leben, wenn man eine gute Saison spielt. Aber was für die Spieler oder mich selbst gilt, gilt auch für den Trainer: Dazu sagen wir prinzipiell gar nichts.“ In der Sky-Sendung "Wontorra" konkretisierte er am Sonntag auf Nachfrage: "An mich ist niemand herangetreten." Und "Wir sind bemüht, die Arbeit mit dem Trainer noch lange fortzusetzen."