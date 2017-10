Holstein Kiel: Rafal Czichos und Dominick Drexler fraglich für Pokalspiel

Kapitän und Abwehrchef Czichos musste wegen einer Wadenprellung am Montag beim Abschlusstraining individuell im Kraftraum trainieren. Sein Einsatz in der Opel-Arena ist ebenso ungewiss wie der von Mittelfeld-Genius des Sensations-Tabellenzweiten im Bundesliga-Unterhaus, Dominick Drexler, der beim jüngsten 2:1-Heimerfolg gegen Bielefeld am vergangenen Sonnabend ebenfalls einen Schlag in die Wade erhalten hatte.