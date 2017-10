Holstein Kiel: Regeneration in Leimen

Die Nacht war kurz für die erschöpften Helden. Sehr kurz. Erst eine halbe Stunde nach Mitternacht setzte sich der Tross des so bitter geschlagenen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel von der Mainzer Opel Arena in Richtung Leimen in Bewegung. Ziel der knapp 100 Kilometer langen Bustour war das Hotel „Villa Toscana“ in der Boris-Becker-Stadt Leimen. Dort, wo die Störche sich auf das anstehende Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (Sonnabend, 13 Uhr) vorbereiten.