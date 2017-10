Holstein Kiel schlägt Werder Bremen II mit 2:1

KSV-Trainer Markus Anfang gab seinen Reservisten die Möglichkeit und die Chance, sich gegen den Drittligisten mit einer tollen Leistung für die Startelf im Zweitligaalltag zu empfehlen. Bereits in der 10. Spielminute hätte Kapitän Tim Siedschlag den Gastgeber in Führung bringen können, doch sein Kopfball verfehlte das Werder-Tor knapp. Die Jungs von der Weser spielten schörkellos und brachten die Kieler ab und zu in Verlegenheit. Schon Mitte der ersten Hälfte war Markus Anfang mit der Darbietung seiner Mannschaft nicht zufrieden und forderte lautstark: "Laßt den Ball laufen, das dauert ja ewig". Die Werderaner nutzten die Unsicherheit der Störche in der 32. Minute konsequent aus. Nach einem Eckball von Jensen war Pfitzner zur Stelle und traf unhaltbar für KSV-Keeper Lukas Kruse zum 1:0 für die Gäste.

Startaufstellung Holstein Kiel gegen Werder II

Mit wesentlich mehr Elan begann der Zweitligaaufsteiger die zweiten 45 Minuten. Aaron Seydel deutete seine torgefährlichkeit bereits in der 49. Minute an, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp. Wesentlich besser machte es "der Lange" dann in der 52. Minute. Nach einem schönen, flachen Anspiel von Siedschlag war die Mainz-Leihe zur Stelle und scho den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Bereits drei Minuten später düpierte Seydel die Werder-Abwehr und traf mit einem satten Schuss aus knapp 10 Metern unhaltbar für Werder-Keeper Theuerkauf. Die Kabinenpredigt von Markus Anfang trug Früchte, denn seine Elf nach das Spiel in die Hand. In den letzten zehn Minuten hätten Tom Weilandt, Utku Sen und Luca Dürholtz noch weitere Treffer für die Störche erzielen können, doch SVW-Torhüter Theuerkauf zeigte sich auf dem Posten.