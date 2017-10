Holstein Kiel spielt im Seekarten-Trikot

BÄÄM! Diese Nachricht dürfte die Fans des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bis ins Mark erfreuen. Im DFB-Pokalspiel der zweiten Runde am 24. Oktober beim Bundesligisten Mainz 05 treten die Störche in dem zu Saisonbeginn von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für Punktspiele verbotenen Seekarten-Trikot an. Eine Sondergenehmigung des für Pokalspiele zuständigen Deutschen Fußball-Bundes (DFB) macht dies möglich. Trikotsponsor Puma bietet 1900 Exemplare dieser Sonderedition zum Verkauf an. Die Trikots kosten 70 Euro und 55 Euro (Kinder) und damit jeweils rund fünf Euro weniger als die Saisontrikots. Der Vorverkauf im Fanshop, bei Citti, Famila und Intersport Knudsen (Holstenstraße) sowie online auf www.holstein-fanshop.de beginnt am Mittwoch. Der Fanshop hat an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.