Holstein Kiel: Stimmen zum Heimsieg gegen Arminia Bielefeld

Und weiter geht der Siegeszug des Fußball-Zweitliga-Aufsteigers Holstein Kiel. Der letztlich verdiente 2:1 (0:0)-Heimerfolg der Störche gegen Arminia Bielefeld vor 11.224 Zuschauern war der bereits achte Dreier des Sensations-Tabellenzweiten in den vergangenen neun Spielen.

Härte dominiert die erste Hälfte

Der Unterschied zu den vergangenen Wochen: Im knallharten, intensiven und von Zahllosen Zweikämpfen geprägten Top-Spiel gegen die starken Ostwestfalen benötigten die Nordlichter eine gehörige Portion Willenskraft und Leidenschaft. Die zuletzt bundesweit gerühmte Fähigkeit zum Champagner-Fußball blitzte an diesem Sonnabend nur selten auf.

Wie in den entscheidenden Szenen zwischen der 61. und 68. Minute. Zunächst verfehlte Arminen-Kapitän Julian Börner (61.) mit einem Hechtkopfball denkbar knapp das Ziel. Nur 60 Sekunden später hätte Andreas Voglsammer aus freier Schussposition die Gäste in Führung bringen müssen, scheiterte aber an KSV-Keeper Kenneth Kronholm. Den Nachschuss donnerte Fabian Klos in den Kieler Herbsthimmel.

Joker Lewerenz sticht sofort

Anders die Störche, bei denen in der 64. Minute Steven Lewerenz den erstmals für die Startelf nominierten Tom Weilandt abgelöst hatte. Der erste Ballkontakt des Holstein-Jokers landete beim phänomenalen Torjäger Marvin Ducksch, der mit dem linken Fuß flach aus 18 Metern zum 1:0 traf (65.). Dann spielte Dominic Peitz den gefürchteten Kieler Schnittstellen-Pass, Ducksch zog auf und davon und legte quer auf Lewerenz. Der hatte keine Mühe, den Ball zum 2:0 (68.) einzuschießen.

Die Entscheidung, denn außer einem unglücklichen Eigentor von Holstein-Kapitän Rafael Czichos (85.) brachten die Bielefelder Anstrengungen keinen zählbaren Ertrag. Im Gegenteil Ducksch (90.) und David Kinsombi (90.+1) hätten den Vorsprung leicht ausbauen können.

Arminen-Sturmkante Klos war nach dem Abpfiff derart frustriert, dass er Schiedsrichter Tobias Reichel nach dessen dritten Zweitliga-Einsatz als Hauptschuldigen der Niederlage abstempelte und den in der Tat wenig souveränen Referee aus Stuttgart beim Gang in die Kabinen mit Drohgebärden und Schimpfkanonaden attackierte. Ordner mussten Reichel schützen, Klos schrie lauthals Beleidigungen („Verpisser“) hinterher. Entgleisungen, die noch ein Nachspiel haben könnten.

Die Stimmen zum Spiel:

Markus Anfang, Holstein-Chefrainer: Das war das erwartet schwere Spiel. Bielefeld hat uns hoch angepresst, wir konnten deshalb unser Spiel nicht so gestalten wie in den vergangenen Wochen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Präzision in den Bällen über die gegnerische Kette. Es war gut für uns, zu erkennen, dass wir auch über den Kampf gewinnen können. Die Jungs liefern gerade etwas ab, was keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist wirklich nicht normal, was gerade abläuft. Großer Respekt!

Jeff Saibene, Bielefelder Trainer: Das ist eine Niederlage, die uns richtig weh tut. Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, war sehr präsent. Der einzige Vorwurf von meiner Seite: Wir müssen in Führung gehen. Kiel hat einen Lauf, deshalb schaffen die auch den Doppelschlag. Zur Schiedsrichterleistung möchte ich nur sagen, dass ich mir eine oder zwei Minuten mehr Nachspielzeit gewünscht hätte. Wir haben auf jeden Fall nicht wegen der Schiedsrichter verloren.

Dominic Peitz, Holstein-Mittelfeldspieler: Heute haben wir ein anders Holstein-Kiel-Gesicht gesehen. Und erst spät begriffen, dass wir andere Mittel als nur spielerische einsetzen müssen. Aber wir können auch nicht jeden Gegner an die Wand nageln. Dass wir es heute mit Kampf geschafft haben, darauf bin ich stolz. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir nur 40 Prozent Ballbesitz haben. In der ersten Halbzeit haben wir die langen Bälle nicht perfekt gespielt und sind nicht energiscch genug nachgerückt. In der zweiten Hälfte haben wir das deutlich besser gemacht. Wenn das kein Lerneffekt ist.

Dominick Drexler, Holstein-Mittelfeldspieler: Das Spiel war sehr körperbetont. Dann braucht es eben einen Dosenöffner wie bei unserem Führungstor. Dann gelingt uns der Doppelschlag. Ich weiß gar nicht, der wievielte das in den vergangenen Wochen war. Ich hatte bereits die Gelbe Karte. Und der Schiedsrichter nach einem Foul von mir gesagt, beim nächsten Mal müsse er mich vom Platz stellen. Deshalb war es besser, dass ich ausgewechselt wurde.

Keneth Kronholm, Holstein-Torwart: Jetzt können wir auch schmutzig gewinnen. Das Bielefelder Tor war Pech für uns. Der Ball springt von Rafael Czichos‘ Schulter an den Innenpfosten und von dort ins Tor.

Ralf Becker, Geschäftsführer Sport bei Holstein: Ein reines Kampfspiel, wahnsinnig intensiv, mit wahnsinnig vielen Zweikämpfen. Wir wussten, dass wir gegenhalten können. Wir haben gut verteidigt und dann eiskalt zweimal zugeschlagen.

Stephan Salger: Wir haben hoch und gut verteidigt und waren bis zum 0:1 die bessere Mannschaft. Andreas Voglsammer ist wegen seiner verpassten Riesenchance zum 1:0 für uns am Boden zerstört.

