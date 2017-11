Holstein Kiel: Stimmen zum Heimsieg gegen Dynamo Dresden

Anzeige

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel feiert die nächste Party. Mit 3:0 (1:0) fertigten die turmhoch überlegenen Störche am Sonntag Dynamo Dresden ab. Ein hochverdienter Heimerfolg des vor Spielfreude und Esprit strotzenden Tabellenzweiten, den vor 11487 Zuschauern Top-Torjäger Marvin Ducksch (24.), Steven Lewerenz (86.) und Kingsley Schindler (88.) sicherten. Das einzige Manko der Störche, die bei ihrem erneuten Gala-Auftritt den tabellarischen Unterschied auf dem nassen rasen deutlich machten, war die mangelnde Kaltschnäuzigkeit bei einem Plus von 12:2 Chancen. So verschoss Dominik Drexler (65.) sogar noch einen an ihm selbst verwirkten Fouelfmeter an die Querlatte des Dresdner Gehäuses.

Die Stimmen zum Holstein-Spiel:

Markus Anfang, Holstein-Cheftrainer: Wir haben fünf bis zehn Minuten gebraucht, um die passende Antwort auf die Dresdner Taktik mit einer Fünferkette zu finden. Danach haben wir uns sehr viele Torchancen erspielt. Und wir haben sehr lange gebraucht, um das zweite Tor zu machen. Aber wir müssen aufpassen, dass die Ansprüche nicht zu hoch werden. Dass wir uns so viele Torchancen herausspielen, ist schließlich keine Selbstverständlichkeit. Wir haben jetzt durch die Länderspielpause 14 Tage Zeit, um richtig durchzuatmen. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis Weihnachten das fortsetzen können, was uns bisher gelungen ist. Auch das nächste Spiel in Nürnberg ist für uns ein ganz normales Meisterschaftsspiel. Wir fahren auch dorthin, um zu gewinnen. Und um eine gute Leistung zu bieten. Was dabei herauskommt, werden wir sehen.

Uwe Neuhaus, Cheftrainer Dynamo Dresden: Ein absolut verdienter Sieg für Kiel. Obwohl es lange Zeit nur 0:1 stand, waren wir irgendwie tot. Keine Einfälle, kein Esprit. Die letzten Wochen haben bei uns deutlich Wirkung hinterlassen. Die Vorboten des heutigen Spiels waren die Fehler der letzten Wochen. Wir sind im Abstiegskampf angekommen.

Einzelkritik zum Dynamo-Spiel: So waren die Holsteiner in Form (von André Haase) Kenneth Kronholm. Note 2. Der KSV-Keeper hielt seinen Kasten sauber. Das sagt alles. Dominik Schmidt. Note 2. Stark in der Defensive und im Kopfballspiel. Patrick Herrmann. Note 2,5. Stark in der Defensive. Ließ seinen Gegenspieler nicht zur Entfaltung kommen. Johannes van den Bergh. Note 2,5. Der Routiner machte seine linke Seite wieder zu. Ließ nichts anbrennen. Rafael Czichos. Note 2. Der Capitano glänzte wieder einmal in der Abwehr. Alexander Mühling. Note 2,5. Die Arbeitsbiene im Mittelfeld war wieder sehr fleißig . Machte viele Meter. Dominick Drexler. Note 1,5. Bester Holsteiner. Verschoss leider einen Foulelfmeter. Kingsley Schindler. Note 2,5. Krönte seine Leistung mit dem dritten Kieler Traffer. Ging weite Wege. Steven Lewerenz Note 2. Der Flügelturbo lief und lief und lief. Glänzte als Torschütze. David Kinsombi. Note 2,5. Gute Vorstellung des Sechsers. Ging viele Wege. Marvin Ducksch. Note 2. Erzielte den Führungstreffer der Störche. War immer anspielbar.

Dominik Schmidt, Holstein-Innenverteidiger: Unser Rezept ist die tägliche Arbeit. Heute waren wir von der ersten Minute präsent und über das gesamte Spiel souverän. Wir haben fast nichts zugelassen. Deshalb hatte ich auch in der Phase, als wir vorne nicht getroffen haben, keine großen Sorgen. Wir wissen, dass wir ein Aufsteiger sind. Und wir gehen jedes Spiel so an, als wenn es das letzte wäre. Noch elf Punkte, das ist unser erstes Ziel. Dann sehen wir weiter.

Alexander Mühling, Holstein-Mittelfeldmotor: Klar denkt man bei der Vielzahl unserer Chancen beim Stand von 1:0 irgendwann auch mal an die Verwertung. Dass uns hinten vielleicht einer reinkullern könnte. Aber ich habe Vertrauen in die Mannschaft. Und es ist wieder gut gegangen. Es macht einfach nur Spaß, mit diesen Jungs zu spielen. Egal, wie das Spiel läuft, wir wissen, wie wir reagieren müssen.

Ralf Becker, Geschäftsführer Sport bei Holstein: Das war ein hochverdienter Sieg. Lange Zeit hat das 2:0 gefehlt. Der Treffer von Steven Lewerenz war die totale Erlösung. Die Jungs haben wahnsinnigen Spaß miteinander. Es sind richtig gute Kicker. Und es ist eine wunderbare Einheit. Wir haben eine Situation, mit der wir sehr, sehr zufrieden sind.

Dominick Drexler, Holstein-Spielgestalter: Vor meinem Elfmeter habe ich mit mit dem Dresdner Kreuzer gesprochen. Ob er mich gefoult hat. Ich habe in hoher Laufgeschwindigkeit einen Kontakt gespürt. Vielleicht war es ein Elfmeter, den man nicht geben muss, aber kann. Und vielleicht habe ich den dann aus Gerechtigkeit verschossen. Bei Mlapas Chance für Dynamo habe ich mir dann fast in die Hose gemacht. Danach habe ich noch einmal alles rausgehausen. Und Gott sei Dank ist das 2:0 dann gefallen. Es soll nicht überheblich klingen, aber wir können es noch besser machen. Klar ist aber auch: Wenn du in Kiel 0:1 hinten liegst, dann wird’s schwer.

Die nächsten Gegner von Holstein Kiel:

