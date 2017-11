Holstein Kiel: Stimmen zum Remis beim 1. FC Nürnberg

Anzeige

Die Stimmen zum Holstein-Spiel

Markus Anfang, Holstein-Cheftrainer: Das war ein richtig gutes Gefühl hier in diesem Stadion mit dieser tollen Atmosphäre. Das haben wir genossen. Vielleicht ein bisschen zu lang. Denn wir hätten schon nach einer Minute in Rückstand geraten können. Dann haben wir uns gefangen und uns in der ersten Halbzeit ein Chancenplus von 3:2 erarbeitet. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir dann zweimal bestraft worden. Normalerweise bist du bei einem 0:2 nach 62 Minuten in einem solch intensiven Spiel raus. Die Jungs haben aber weiter an sich geglaubt. Wir haben etwas im Spiel verändert und Dominic Peitz nach vorne beordert. Und nach Aarons Anschlusstreffer kam die zweite Luft. Bewundernswert, ein Punkt der Moral. Das war fußballerisch nicht unsere beste Leistung. Aber wir müssen auch sehen, wo wir herkommen: Wir sind Aufsteiger.

Michael Köllner: Nürnberg-Cheftrainer: Das Ergebnis ist hart für uns. Das 2:2 tut mir leid für die Mannschaft und die Fans. Dass wir am Ende noch zwei Tore fressen müssen. Gerade im eigenen Stadion. Wir haben lange Zeit vieles richtig gemacht. Am Ende aber vergessen, bei unseren Kontern den Deckel draufzupacken. Man hat aber auch gesehen, dass die Kieler nicht umsonst vorne in der Tabelle stehen.

Kenneth Kronholm. Note 2,5. Zwei gute Paraden des Keepers. Bei den Gegentoren machtlos. Patrick Herrmann. Note 3. wie die anderen Abwehrspieler ordentlich in der Defensive gefordert. Dominik Schmidt. Note 3. Kopfballstark und mit guten Pässen nach vorne. Rafael Czichos. Note 3. War nur hinten zu sehen. Viel Übersicht und Routine. Alexander Mühling. Note 1,5. Ausgleichstreffer und fleißig. Starke Leistung. Dominic Peitz. Note 3. Hatte defensiv alle Hände voll zutun. Kingsley Schindler. Note 4. Der KING blieb blaß. War zwar viel unterwegs, aber ohne Durchschlagskraft nach vorne. Steven Lewerenz Note 4. Der Flügelflitzer blieb blaß und wurde für Kinsombi ausgewechselt. Johannes van den Bergh. Note 3,5 War zumeist mit der Defensive beschäftigt. Dominick Drexler. Note 3 Laufstark, aber nicht ganz so effizient wie sonst. Marvin Ducksch. Note 4. Der Knipser hatte nur eine gute Szene und war ansonsten abgemeldet. Aaron Seydel. Note 3. Der Joker stach und erzielte den Anschlusstreffer. David Kinsombi. Note 3,5. Kam für Lewerenz, defensiv gut, aber nach vorne ohne Impulse. Tom Weilandt. Note -.

Andreas Bornemann, Ex-Kieler und aktuell Sportvorstand in Nürnberg: Für uns fühlt sich das 2:2 natürlich eher wie eine Niederlage an. Insgesamt aber war es ein gerechtes Ergebnis. Es klingt nach einer Floskel. Aber eine 2:0-Führung ist immer gefährlich, wenn der Gegner schnell das Anschlusstor macht. Und die Holstein-Spieler hatten sicher auf einmal ihr erstes Spiel gegen Sandhausen in Erinnerung. Da lagen sie auch 0:2 hinten und erzielten in der 95. Minute den Ausgleich. Solche Erlebnisse beflügeln.

Alexander Mühling, Holstein-Schütze zum 2:2: Beim 0:2 habe ich auch kurz gedacht: Ok, vielleicht war das die Entscheidung. Aber dann haben wir unser Spiel durchgezogen und sind ruhig geblieben. Für Aaron freut es mich besonders, dass ihm sein erstes Tor im Holstein-Trikot gelungen ist. Der Junge trainiert seit Wochen überragend.

Das sind die nächsten Gegner für Holstein Kiel: Samstag, 25. November, 13 Uhr: gegen FC Ingolstadt Samstag, 2. Dezember, 13 Uhr: gegen Fortuna Düsseldorf 8. bis 11. Dezember (noch nicht terminiert): bei Eintracht Braunschweig 15. bis 18. Dezember: beim SV Sandhausen 23./24. Januar: gegen 1. FC Union Berlin 26. bis 29. Januar: bei SpVgg Greuther Fürth 2. bis 5. Februar: gegen SSV Jahn Regensburg 9. bis 12. Februar: beim 1. FC Kaiserslautern 16. bis 19. Februar: gegen FC Erzgebirge Aue 23. bis 26. Februar: beim FC St. Pauli 2. bis 5. März: gegen MSV Duisburg 9. bis 12. März: beim VfL Bochum 16. bis 19. März: gegen 1. FC Heidenheim 30. März bis 2. April: bei Arminia Bielefeld 6. bis 9. April: gegen SV Darmstadt 98 13. bis 16. April: bei SG Dynamo Dresden 20. bis 23. April: gegen 1. FC Nürnberg 27. bis 30. April: beim FC Ingolstadt 6. Mai, 15.30 Uhr: gegen Fortuna Düsseldorf 13. Mai, 15.30 Uhr: bei Eintracht Braunschweig

