Holstein Kiel: Störche als Job-Killer

Nur neun Spieltage durfte Ismail Atalan den Fußball-Zweitligisten VfL Bochum coachen. Am Montag beendete Sportvorstand Christian Hochstätter die sportlich wenig gedeihliche Zusammenarbeit. Lediglich Tabellenplatz 13 – deutlich zu wenig für den selbsternannten Aufstiegsfavoriten. Doch nicht nur tief im Westen sorgt der Atalan-Rauswurf für Unruhe. Es ist die Verknüpfung von Auswärtsspielen in Kiel und Trainerentlassungen, die auffällt.

Janos Radoki musste nach dem 1:3 an der Förde am dritten Spieltag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gehen, Norbert Meier in dichter Folge nach dem 1:2 bei Holstein am fünften Spieltag seinen Hut in Kaiserslautern nehmen. Nun also Atalan. Ob bei Jeff Saibene die Nerven schon heute angespannter als sonst sind? Der 49-Jährige ist Chefcoach bei Arminia Bielefeld und am 21. Oktober in dieser Funktion zu Gast bei den Störchen ......