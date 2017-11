Holstein Kiel: Stürmer Aaron Seydel mit Traum-Debüt

Für Aaron Seydel ging der nächste Traum seiner Fußball-Karriere in Erfüllung. Der 21-jährige Stürmer vom Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel feierte beim 7:0-Kantersieg in Aserbaidschan sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft, schoss dabei gleich ein Tor und erhielt Lob von allen Seiten. „In seinem ersten Spiel hat es Aaron gleich hervorragend gemacht“, sagte U21-Bundestrainer Stefan Kuntz am Freitag in Baku kurz vor der Abreise zum nächsten EM-Qualifikationsspiel in Israel am Dienstag (18.30 Uhr) gegenüber dem KN-Sportbuzzer.